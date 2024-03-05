Пекин, 5 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Китай в 2024 году увеличил военные расходы на 7,2%, до рекордных 231 млрд долларов и ужесточил риторику в отношении Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты отметили, что в своём выступлении на Всекитайском совете народных представителей 5 марта премьер-министр КНР Ли Цян отказался от формулировки «мирное воссоединение» с Тайванем, к которому он призывал ещё в прошлом году. Он подчеркнул, что Пекин твердо нацелен на «продвижении дела воссоединения Китая» и выступает решительно против независимости Тайваня. Формулировки рассматриваются как признак более напористой позиции в отношении Тайваня, добавило Reuters.

В тоже время, по информации Bloomberg, Ли Цян заявил, что Пекин будет способствовать «мирному развитию отношений» между двумя сторонами пролива.

Также в своей речи Ли напомнил о принципе «одного Китая» и Консенсусе 1992 года, по которому обе стороны признают единство Китая, однако трактуют его по-разному.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьском саммите в Сан-Франциско в прошлом году заявил президенту США Джозефу Байдену, что Китай намерен добиваться воссоединения с Тайванем мирным путём. При этом не указал точных сроков воссоединения.

В конце 2023 года китайский лидер назвал воссоединение Тайваня с КНР исторической необходимостью.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский 14 декабря отметил, что вариант силового воздействия КНР на Тайвань вовсе не следует считать фантастическим, к настоящему моменту республика набрала очень внушительную военную мощь. Также эксперт призвал не забывать, что США уже признали суверенитет Китая над Тайванем, стороны подписали соответствующий документ в 1972 году.

Он также добавил, что США не готовы оплачивать независимость Тайваня жизнями американских солдат, в то время как Китай нападёт на этот остров, только если тот провозгласит свою независимость.

В свою очередь американский президент Джо Байден 14 января заявил, что США якобы не поддерживают обретение Тайванем независимости.

В конце января японская газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила, что четыре боевых корабля КНР постоянно находятся в акватории вокруг острова Тайвань. По информации издания, размещение на постоянной основе боевых кораблей нужно Пекину для того, чтобы оказать давление на администрацию в Тайбэе в мирное время. Кроме того, Китай рассчитывает, что в случае конфликта это предотвратит приближение к острову американских кораблей.