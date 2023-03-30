Хайнань, Китай, 30 марта, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Международное сообщество должно противостоять односторонним санкциям отдельных государств и формированию конфликтующих блоков. Об этом 30 марта на церемонии открытия Боаоского азиатского форума на острове Хайнань сказал премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы против блокового противостояния, когда приходится выбирать между той или иной стороной. Пекин выступает за мирные методы урегулирования противоречий между странами», — сказал глава правительства КНР.

По мнению Ли Цяна, необходимо совместными усилиями поддерживать всеобщие мир и стабильность, а также стремиться к солидарности, чтобы коллективно продвигать глобальное развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином напомнили, что китайская дипломатия существует не для показухи. Приглашение приехать в Киев, адресованное китайскому лидеру, возмутило читателей издания Guancha.