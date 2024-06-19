70-летний Си Цзиньпин находится на посту председателя Китайской народной республики более десяти лет, с 2013-го. На третий год «правления» Си, партийные функционеры стали именовать генсека «основным лидером» или «ядром руководства».

Foreign and Commonwealth Office Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин

Так в КНР традиционно называют признанного главу руководящих органов КПК. За всю историю «красного Китая» такого титула удостоились четыре руководителя — Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Си Цзиньпин. Помимо поста председателя КНР и генсека партии, Си находится на должности главы Центрального военного совета КНР и военного совета КПК.

Генсек партии или глава государства не обязательно оказывается «основным лидером». Такого титула не удостоился ни генсек КПК Ху Яобан — один из главных модернизаторов времен Дэн Сяопина, ни один из отцов-основателей китайской рыночной экономики Чжао Цзыян, ни усмиритель бунта на площади Тянаньмэнь — премьер Госсовета Ли Пэн, ни непосредственный предшественник Си на посту председателя КНР — Ху Цзиньтао.

С другой стороны, тот же Дэн Сяопин не занимал высших партийных или государственных постов.

Впрочем, есть мнение, что в 2016 году звание «ядра руководства» Си Цзиньпину дали отчасти заочно.

Лишь осенью 2022-го, после XX съезда КПК, произошел переход от де-факто коллегиального управления партийной верхушкой к единоличному правлению председателя. Именно тогда пост премьера Госсовета покинул Ли Кэцян — один из главных конкурентов Си ещё с начала 2000-х. Сконцентрировав власть, «основной лидер» Си стал фактически самым влиятельным лидером Китая со времен «великого кормчего» Мао.

Будущий глава КНР родился в Пекине в 1953 году, в год смерти Сталина, и в самом начале правления основателя «красного Китая» Мао Цзэдуна.

Си Цзиньпин слева в детстве со своим отцом Си Чжунсюнем 1913 г р

Отец Си Цзиньпина — партийно-государственный деятель КНР Си Чжунсюнь, с 1959 по 1962 занимал пост зампреда Госсовета республики — то есть вице-премьера. До 1969 года Си Цзиньпин обучался в Пекине.

С началом «Культурной революции» семья Си подверглась репрессиям за «недостаточную радикальность»: в 1962 году Си Чжунсюнь был снят с поста и отправлен работать на фабрику, впоследствии несколько раз был арестован. В 1969 году была закрыта школа, где обучался Си Цзиньпин.

Юношу отправили на «трудовое воспитание» — фактически в ссылку, в один из беднейших уездов страны Яньчуань (провинция Шаньси). Выходец из номенклатурной семьи, «наследный принц» Си оказался в положении лишенца: почти семь лет домом ссыльнопоселенца служила пещера, кроватью — тонкое одеяло, разложенное на кирпичах, а туалетом — ведро. Вспоминая эти годы, Си отмечает, что ему приходилось страдать не только от лишений, но и от одиночества.

С другой стороны, семь лет «на дне» потом пошли на пользу Си Цзиньпину — СМИ писали, что тяжелый труд и бедность помогли будущему председателю понять, чем живет простой китаец. Эти же факты, как объясняют китайские власти, подвигли руководителя прикладывать усилия для повышения уровня жизни беднейших слоёв.

Как следует из «слитых» еще в 2009-м через Wikileaks биографических справок (которые американские дипломаты собирали на Си) в ответ на репрессии во время «культурной революции», Цзиньпин не озлобился, а напротив, стал выказывать лояльность властям — был «краснее красного».

葉又嘉 Здание общежития Си Цзиньпина в Университете Цинхуа

Несмотря на статус члена семьи репрессированного, в 1971 году Си Цзиньпин был принят в китайский комсомол, а в 1974 году — в КПК. В 1975 году, за год до смерти Мао, будущий Председатель КНР поступил в один из лучших вузов Пекина, университет Циньхуа химико-технологический факультет, который окончил в 1979 году, поступив на военную службу.

После смерти Мао Цзедуна и нейтрализации его окружения (объявленного «бандой четырёх»), к власти в Китае пришли реформисты во главе с Дэн Сяопином. Отец Си Цзиньпина Си Чжунсюнь был реабилитирован и назначен губернатором провинции Гуандун, которую активно развивал, внедряя рыночные реформы. Его сын поступил на службу к Гэн Бяо, вице-премьеру Госсовета (1978-1982) и министру обороны КНР (1981-1982), близкому другу Си Чжунсюня, секретарем.

В 1982 году Си Цзиньпин попросил о переводе на службу в регионах и был назначен вторым секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй, через год возглавив уезд.

В дальнейшем последовательно занимал ряд партийных и государственных должностей регионального управления вплоть до поста секретаря городского комитета КПК в Шанхае (назначен в 2007 году), одного из важнейших в структуре власти КНР.

Параллельно с этим будущий глава государства начал подъем по партийной лестнице: в 1992 г. стал делегатом XIV съезда партии, в 1998 г. — депутатом Всекитайского Съезда Народных Представителей (ВСНХ), аналога советского Верховного Совета. С 1997 г. — кандидат в члены ЦК КПК, с 2002 г. — полноправный член.

gov.cn Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань прибыли на Бали, Индонезия. 2013

В 2007 году на XVII съезде партии был избран членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и членом Секретариата ЦК КПК.

Тогда же, в 2007-м — судя по публикациям в СМИ — активно шла речь о поиске преемника для стареющего председателя Ху Цзиньтао.

Основным конкурентом для товарища Си Цзиньпина, как уже говорилось, был Ли Кэцян, бывший секретарь комитета КПК провинции Ляонин и лидер т. н. комсомольской группы — чиновников, начавших делать карьеру в руководящих органах Коммунистического союза молодёжи Китая. К «комсомольцам», составившим когорту китайских лидеров пятого поколения, относили и Си Цзиньпину.

Но считалось, что Ли Кэцяну особо покровительствует председатель Ху Цзиньтао.

Другим претендентом был — Чжоу Юнкан, ещё один «наследный принц» из номенклатурной семьи, член «Шанхайской клики», дослужившийся до поста министра общественной безопасности КНР. Чжоу считался протеже пятого председателя КНР, Цзян Цзэминя.

Тем временем, с 2008 по 2013 годы Си последовательно поднимался по карьерной лестнице: занимал посты заместителя председателя КНР, заместителя председателя Военного совета ЦК КПК и заместителя председателя Центрального военного совета КНР. В политической традиции Китая эти посты считаются обязательными для последующего вхождения на вершину власти КНР.

15 ноября 2012 г. на XVIII съезде КПК Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК (главный партийный пост), а также утвержден председателем Военного совета КПК. Официальным главой государства, председателем КНР Си Цзиньпин в марте 2013 года — по решению парламента, Всекитайского собрания народных представителей.

gov.cn Открытие XX съезда КПК Кадр из видео «Открытие XX съезда КПК»

Всего через год, Си «убрал» одного из своих конкурентов, Чжоу Юнкана. Уже в конце 2013, новый председатель санкционировал антикоррупционное расследование в отношении Чжоу, который на тот момент был главой политико-юридической комиссии ЦК КПК.

Проверка была частью расследования по делу крупного партфункционера Бо Силая — первого антикоррупционного процесса на высшем уровне, который санкционировал Си.

Весной 2014 года по делу Бо Силая у родственников экс-министра общественной безопасности Чжоу Юнкана были изъяты активы более чем на 90 млрд юаней (14,5 млрд долларов), было задержано около трех сотен родственников и коллег Чжоу. В конце того же года экс-министр «положил партбилет на стол» и был арестован. Помимо взяточничества, и раскрытия партийных и государственных секретов, экс-министр был обвинён в неоднократном нарушении супружеской верности.

В отличие от «принца Бо», другой конкурент Си Цзиньпина, «комсомолец» Ли Кэцян продолжал занимать высокие посты. С избранием Си председателем КНР, Ли Кэцян был назначен премьером Госсовета, и ушел с этого поста уже после судьбоносного XX съезда, только в марте 2023-го. Ли умер в октябре того же года, от внезапного сердечного приступа.

Первым этапом укрепления власти «основного лидера», председателя Си были 2017–2018 годы.

Тогда Си Цзиньпин был переизбран на все посты, причем вместо назначения своего преемника, глава государства упрочил свою власть: из конституции КНР было убрано ограничение длительности исполнения полномочий Председателя КНР двумя сроками.

Более того, идеи Си Цзиньпина о «социализме с китайской спецификой в новую эпоху» с упоминанием его имени были включены в устав КПК и конституцию КНР (впервые со времен Мао Цзедуна имя действующего главы партии и государства были вписаны в основополагающие документы). В 2022–2023 годах Си Цзиньпин был единогласно переизбран главой партии и государства на третий срок, впервые за всю историю политической системы КНР, сложившейся после смерти Мао Цзедуна.

Kremin ru Председатель Си и президент России Владимир Путин

В области внутренней политики Си Цзиньпин в 2013 году провозгласил двумя целями страны достижение «среднезажиточного общества» к 2021 г. и вхождение Китая в состав развитых государств к 2049 г. Даты были выбраны специально приуроченными к двум важнейшим юбилеям: столетию со дня основания КПК и столетию со дня основания КНР соответственно. Повышение уровня жизни реализовалось за счет реализации плодов китайского экономического чуда 1980-90 гг., перенаправления капитала на более высокие уровни производства, а также развитие инфраструктуры, а также заключение взаимовыгодных экономических соглашений с другими странами в рамках крупного проекта «Один пояс — Один путь».

В конце 2019 Китай первым столкнулся с угрозой COVID-19. Практически сразу были введены жесткие противоэпидемические меры (ограничение на перемещение, закрытие районов и городов на строгий карантин, санкции за его несоблюдение, и др.), что параллельно с открытием новых госпиталей и вакцинацией привело к снижению темпов распространения вируса, в феврале 2023 было заявлено об успешном преодолении пандемии.

25 февраля 2021 года Си объявил о победе Китая в борьбе с абсолютной бедностью. Черту бедности за восемь лет преодолели примерно 99 млн жителей сельской местности (население страны около 1,4 млрд человек), из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. 1 июля 2021 г. на праздновании столетия со дня основания КПК Си Цзиньпин заявил выполнении первой своей цели, построении в Китае «среднезажиточного» общества.

Отдельным достижением Китая является построение суверенного интернета с собственными порталами и ресурсами, которые позволяют реализовать все потребности народа, при этом не поддаваясь влиянию пассивной пропаганды, которой наполнены западные ресурсы.

«Мы выступаем за безопасность и доступность, строительство более мирного и защищенного киберпространства. Уважайте сетевой суверенитет и пути развития интернета и модели управления им каждой страны. Соблюдайте международные правила киберпространства и не участвуйте в кибергегемонии. Не участвуйте в противостоянии фракций в киберпространстве и гонке вооружений», — призвал Си Цзиньпин на саммите Всемирной интернет-конференции-2023 в Учжэне.

Подобную модель КНР призывает реализовывать всем странам мира.

Во внешней политике Си Цзиньпин придерживается доктрины построения многополярного мира, одним из основных союзников в этом, глава Китая видит Россию. Первый государственный визит в качестве председателя КНР в марте 2013 года он совершил именно в нашу страну.

chinamil.com.cn Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая

Совместно со своим практически неизменным министром иностранных дел Ван И, Си Цзиньпин поддерживает проекты по наращиванию экономического, политического и военного сотрудничества.

13 марта 2022 соглашение в рамках инициативы «Один пояс — Один путь» подписало 149 государств, в мае 2022 года по инициативе Ван И начался процесс расширения БРИКС (в настоящий момент 9 государств), происходит расширение и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества, которую многие эксперты считают главной альтернативой и соперником НАТО.

Параллельно с этим приход к власти Си Цзиньпина ознаменовал собой более настойчивую политику КНР в области спорных островов в Южно-Китайском море и в отношении острова Тайвань. В настоящий момент Китай заявляет о готовности начать процесс воссоединения любым способом и предостерегает другие стороны (в особенности США) от возможных провокаций.

«Китайский народ никогда не позволит какой-либо иностранной силе запугивать, угнетать или подчинять нас. Любой, кто осмелится попытаться сделать это, разобьет в кровь свои головы о Великую стальную стену, выкованную более чем 1,4 миллиардов китайцев», — заявил глава Китая на церемонии в честь столетия КПК.

Отношения КНР и США перешли из вынужденного сотрудничества в сторону нарастающей конфронтации с приходом в Белый Дом Дональда Трампа, объявившего Китаю таможенную войну. Не сильно улучшилась ситуация и при президентстве Джо Байдена, что видно из безрезультатности переговоров лидеров двух стран в ноябре 2023 года в Сан-Франциско (после них Байден уже второй раз публично назвал председателя Си «диктатором»).

В отношении конфликта на Украине Китай занимает взвешенную позицию, призывая к переговорам вплоть до предложений посредничества, однако соблюдая показательный нейтралитет, призывая и другие государства максимально воздержаться от вмешательства в противостояние.

В целом, политику Китая при Си Цзиньпине можно точно охарактеризовать как построение «Великой державы с китайской спецификой», именно так, впрочем, и называет свою цель председатель Си.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3744234

https://regnum.ru/article/3759108

https://regnum.ru/article/3846635

https://regnum.ru/article/3752566

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/si-czinpin — биография Си Цзиньпина на сайте ТАСС

http://www.kremlin.ru/catalog/persons/351/events — страница Си Цзиньпина на сайте президента России