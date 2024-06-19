Дун Цзюнь — министр национальной обороны Китая с 29 декабря 2023 года, адмирал Военно-морских сил КНР. Первый глава военного ведомства Китая из числа моряков. В руководстве ВМС отвечал за критически важное направление — Тайваньский пролив, Южно-Китайское море. «Принял в строй» третий по счёту китайский авианосец. Министерский пост занял после внезапной отставки предыдущего главы Минобороны Ли Шанфу (вероятно, в связи с антикоррупционным расследованием).

Кадр из видео Дун Цзюнь. 2024 год

31 января 2024 года, на встрече с Сергеем Шойгу Дун Цзюнь заверил: «Китай поддерживает Россию в украинском вопросе».

Дун Цзюнь родился в городе Яньтай провинции Шаньдун в 1961 году. В 1978 году в возрасте поступил в Военно-морскую академию в городе Далянь (бывшее российское владение Дальний).

По окончании академии занимал должности начальника управления боевой подготовки Главного штаба ВМС КНР, заместителя начальника штаба Бэйхайской оперативной группы, командира отряда ВМС №92 269. Две последние должности относятся к Флоту северного моря — который в основном взаимодействует с российским Тихоокеанским флотом, и отвечает за паритет с ВМС Японии.

В 2012 году Дун Цзюнь получил звание контр-адмирала ВМС КНР, через год он был назначен заместителем командующего Флота восточного моря. В ведении этого флота находятся Жёлтое и Восточно-Китайское моря. И главное — Тайваньский пролив, один из важнейших торговых путей в мире и потенциальная зона боевых действий в случае конфликта материкового Китая с Тайванем.

В 2014 году контр-адмирал Дун был переведен на работу в центральный штаб ВМС КНР, заняв должность заместителя начальника штаба. Через три года флотоводцу поручили, пожалуй, наиболее важное на данный момент направление — командование Флотом южного моря. В его ведении — Южно-Китайское море, включая спорные акватории, на которые претендует КНР.

Одновременно отвечал за укрепление традиционных китайско-пакистанских связей по линии флотов, курировал с китайской стороны совместные с Пакистаном учения Sea Guardians 2020.

В 2021-м вице-адмирал Дун Цзюнь повышается сначала до зама командующего, а затем и до командующего ВМС КНР, и получает адмиральские погоны. Это была часть серьёзной ротации кадров в Народно-освободительной армии Китая.

Синхронно главкомом китайских ВВС был назначен другой перспективный командир Чан Динцю. Заметим, что ранее он, так же как и Дун Цзюнь — и в те же самые годы, служил на Южном театре боевого командования КНР (Тайваньский пролив, Южно-Китайское море).

В ноябре 2021-го недавно назначенный назначенный главком ВМС Дун Цзюнь участвовал в переговорах в Москве о сотрудничестве с Минобороны России.

В июне 2022 в Шанхае принимал спуск на воду авианосца «Фуцзянь» — третьего по счёту китайского корабля такого класса, и первого авианосца 2-го поколения. Этот гигантский корабль водоизмещением 80 тысяч тонн — один из пяти авианосцев в мире, оснащённых системой CATOBAR (взлёт самолёта с помощью катапульты, посадка с использованием аэрофинишера).

Кадр из видео Дун Цзюнь. 2024 год

В декабре 2023 года адмирал Дун Цзюнь стал министром национальной обороны КНР. Этому событию предшествовала скандальная (судя по просочившимся в прессу данным) отставка его предшественника — генерал-майора Ли Шанфу. Последний пробыл во главе Минобороны менее года — с марта 2023-го.

Для понимания контекста назначения Дун Цзюня, надо сказать несколько слов о Ли Шанфу.

До назначения на министерский пост Ли занимал должность руководителя отдела разработки и закупки оборудования ВС КНР. На этом посту генерал имел постоянные рабочие контакты с представителями других государств. В 2018 году Ли Шанфу попал в санкционные списки США за сделку, заключенную с ВС РФ, их которых не был убран даже после назначения на пост министра обороны, несмотря на требования китайского руководства.

В августе 2023 года Ли исчез из поля зрения общественности. Причины не пояснялись, но за несколько недель до этого председатель Си Цзиньпин созвалЦентральный военный совет КНР — и подчеркнул необходимость политической лояльности, дисциплины и «абсолютного главенства партии над вооруженными силами».

В сентябре Reuters заявило, что Ли находится под антикоррупционным расследованием Комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета.

Через месяц Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило отставку Ли Шанфу с постов главы минобороны и госсоветника КНР. На том же заседании поста советника лишился и экс-глава МИД Цинь Ган, снятый с министерской должности в июле 2023. Официальная причина отставки Циня — «по состоянию здоровья».

Западная и гонконгская пресса увязывала кадровые перестановки с масштабной антикоррупционной чисткой, которую председатель Си развернул после переназначения на третий срок.

В военном руководстве особый удар пришелся по кругам, связанным с ракетными войсками и отделом разработки (который возлавлял Ли Шанфу до назначения министром обороны), а также соответствующими отраслями ВПК.

Так, в декабре 2023 года были убраны из состава делегатов ВСНП девять чиновников, в том числе бывший глава ракетных войск Ли Ючао, трое действительных военных оттуда же, два бывших сотрудника отдела разработок, а также три чиновника из аэрокосмического сектора ВПК. Однако, ни о каком официальном антикоррупционном расследовании ни в отношении бывшего министра обороны, ни в отношении бывших делегатов ВСНП не заявлялось.

Вполне возможно, что обозначенные чистки являются частью окончательного укрепления власти Си Цзиньпином, окончательно избавившегося от соперничавшей с ним фракции «комсомольцев» на XX съезде КПК, состоявшемся в конце 2022 года.

Министр обороны КНР, впрочем, никогда не являлся «полновластным хозяином» китайских ВС, лишь заседая в высшем органе управления, Центральном военном совете, председателем которого традиционно является председатель КНР. После XX съезда Си укрепил единоличную власть, и значит, его роль как председателя ЦВС также возросла.

Обязанности министра же заключаются в официальном представительстве Китая на переговорах и учениях с представителями и войсками других государств.

Так в конце января 2024 г. Дун Цзюнь во время видеоконференции со своим коллегой из России Сергеем Шойгу сделал два важных заявления:

«Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайванскому и другим вопросам, касающимся наших ключевых интересов», — сказал министр обороны КНР, выразив признательность России в деле общей борьбы против гегемонии США.

При этом, Дун Цзюнь также подчеркнул, что КНР не останется в долгу.

«Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже несмотря на то, что военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадало», — заверил министр.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3864781,

https://regnum.ru/news/3865204,

https://regnum.ru/news/3430969.

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/dun-czyun — биография Дун Цзюня на сайте ТАСС.