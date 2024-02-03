Париж, 4 февраля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Китая о поддержке России в конфликте на Украине демонстрирует особое укрепление российско-китайской дружбы. Об этом написала французская газета Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже несмотря на то, что военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадало», — заверил министр обороны КНР Дун Цзюнь, который занимает пост с 29 декабря 2023 года, в ходе видеоконференции 31 января с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Издание отметило, что Китай впервые официально заявил о поддержке России в этом вопросе.

Научный сотрудник французского института международных отношений Дмитрий Минич считает, что такое заявление «важно», потому как всё более явно подтверждает и без того сильную тенденцию.

«Если китайско-американский диалог не будет прерван, альянс между Пекином и Москвой станет более тесным, чем когда-либо, что далеко от идеи, на которую когда-то надеялись некоторые аналитики, что война на Украине отдалит два режима», — считают авторы издания.

Журналисты пришли к выводу, что союз Пекина и Москвы в настоящее время стал «как никогда крепким».

Как сообщало ИА Регнум, 31 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и КНР странами переживают лучший период в истории.

Ранее глава Минобороны России назвал отношения между РФ и Китаем образцом стратегического взаимодействия.

Дорожная карта развития военного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на период с 2021 по 2025 годы утверждена и подписана министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Вэй Фэнхэ.