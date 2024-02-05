Пекин, 5 февраля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Поведение главы Министерства обороны России Сергея Шойгу во время переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем, назначенным на пост главы оборонного ведомства КНР 29 декабря 2023 года, стало сюрпризом для Пекина, сообщил китайский портал NetEase. Текст материала для русскоязычной аудитории представило агентство АБН24.

Дмитрий Харичков /Пресс-служба Минобороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу с министром обороны КНР Дун Цзюнем

По информации источника, Шойгу поприветствовал коллегу на его родном китайском языке, что возымело в Китае сильный эффект, поскольку слову «товарищ» в Поднебесной придают огромное значение.

Отмечается, что глава российского ведомства акцентировал внимание на том, что Дун Цзюнь в прошлом проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в Москве. Как отметили журналисты NE, напоминание об учёбе в России поспособствует развитию военного сотрудничества между государствами.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Шойгу и Дун Цзюнь провели переговоры в режиме видео-конференц-связи 31 января, в ходе которых глава российского оборонного ведомства указал на неуклонное развитие российско-китайских отношений в военной сфере. Шойгу напомнил, что Москва и Пекин регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, на море и в воздухе. При этом сотрудничество государств, в отличие от стран Запада, не приводит к созданию каких-либо военных блоков и не направлено против третьих стран.

Глава Министерства обороны Китая, в свою очередь, заявил, что власти Китайской Народной Республики продолжат поддерживать Российскую Федерации в вопросе конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза.