Маттео Сальвини — лидер парламентской партии «Лига», вице-премьер в кабинете Джорджи Мелони — хороший пример того, как истеблишмент «приручает» популярных, но несистемных политиков.

European Parliament Маттео Сальвини в Европарламенте в апреле 2017 года

Некогда лидер сепаратистов, требовавших отделения промышленно развитого Севера от остальной Италии, вот уже шесть лет как занимает высшие посты в Риме.

Политик, которого — в том числе за осуждение санкций против России — называли промосковским, и включали в неофициальный клуб европейских «друзей Путина», ставит подписи под декларацией с осуждением СВО и в поддержку киевского режима.

«Радикал» Сальвини пережил смену правительств без ущерба для карьеры — он занимал вице-премьерский пост (вместе с постом главы МВД) и в популистском кабинете Джузеппе Конте и оставил его за собой (вкупе с креслом руководителя Минтранса) в нынешнем правоконсервативном правительстве Мелони.

Маттео Сальвини родился в 1973 году в Милане, на севере Италии. Или в центре «Падании». Северные сепаратисты считают, что регионы вдоль реки По (или по латыни «Падус», отсюда и «Падания») — Пьемонт, Ломбардия и Венето — это не Италия.

«Лига Севера за независимость Падании» — так назвалось движение, в которое Сальвини вступил еще 17-летним школьником, в 1990-м. Через год «Лига» преобразуется в партию, а ещё через год Маттео Сальвини поступает в Миланский университет на факультет политологии (после первого курса он перешел на исторический, и в итоге так и окончил обучение).

Viscontino Сальвини во время митинга молодых паданцев в 2006 году

С точки зрения «Лиги Севера» и её тогдашнего лидера Умберто Босси, процедура «развода» с остальной Италией должна была проходить исключительно демократическим законным путем с привлечением институтов Европейского Союза (по результатам консультативного референдума, проведенного в 2017 году, 95% жителей региона выступили за расширение автономии).

В дальнейшем, уже под руководством Сальвини, партия убавила градус радикализма и теперь выступает лишь за большую децентрализацию Италии, что позволило уже просто «Лиге» открыть свои отделения на юге страны, где у нее также нашлись сторонники.

С момента вступления в партию Маттео Сальвини совмещает партийную и журналистскую деятельность: после нескольких лет работы репортером, в 1999 г. возглавляет радио «Свободная Падания», в 1993–2012 гг. заседает в коммунальном совете Милана, в 2012 г. занимает пост секретаря Ломбардской лиги, одного из отделений Лиги Севера.

15 декабря 2013 делегаты партийного съезда большинством голосов утвердили Маттео Сальвини в должности федерального секретаря Лиги Севера. В мае 2017 г. он был переизбран федеральным секретарем «Лиги Севера» (около 83% голосов).

Fabio Visconti Маттео Сальвини выступает во время митинга Lega Nord в 2013 году

В том же году партия была переименована просто в «Лигу» — без упоминания Севера, Падании и её независимости.

Под руководством Сальвини Лига стала гораздо критичнее по отношению к членству Италии в Европейском союзе и Шенгенской зоне. Ранее сепаратисты более спокойно относились к тому, что Падания, порвав с Италией, останется в составе ЕС.

Политик занимает консервативную политику в отношении абортов и эвтаназии — и то, и то он приравнивает к убийству. Показательным было выступление Сальвини в связи с взбудоражившим всю Европу «делом Чарли Гарда».

В 2017-м Страсбургский суд рассматривал иск о правомерности действий британских медиков в случае безнадежно больного младенца Чарли Гарда. То, что британский суд, а вслед за ним и ЕСПЧ поддержали решение врачей отключить ребенка от поддерживающего оборудования означает, что Евросоюз виновен в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Также выступает за введение жестких мер против нелегальной миграции.

Такой набор непопулярных у элиты, но привлекательных для электората идей позволил Сальвини еще в достаточно молодом возрасте сделать карьеру не только на национальном, но и на общеевропейском уровне.

В 2004 году он впервые избран депутатом в Европарламент от «Лиги Севера» (получила 5% голосов), в 2008 году был выбран депутатом в итальянский парламент, однако в 2009 г. сдал мандат, так как предпочел ему возвращение в Европарламент, куда он вновь попал.

Quirinale. it Слева направо Чентинайо, Сальвини и Джорджетти в Квиринальском дворце после переговоров с президентом Маттарелла. 5 апреля 2018 года

Входил во фракцию евроскептиков «Европа свободы и демократии». В 2014 г. ЛС получила 6,2% голосов (5 депутатов) на европейских выборах и сформировала фракцию с «Национальным фронтом» Марин Ле Пен — «Европа наций и свобод», к которому присоединилась и Австрийская партия свободы.

На итальянских выборах-2018, в которых Лига участвовала в составе правоцентристской коалиции, последняя заняла 1-е место с 37% голосов (из них Лига — 17%).

Впрочем, этого оказалось недостаточно для формирования правительства (для этого требуется набрать 40%). Тогда Лига вступила в переговоры с популистским «Движением 5 звезд», по результатам которых было сформировано правительство во главе с выдвиженцем «Пяти звёзд», беспартийным Джузеппе Конте.

Как уже говорилось выше, в кабинете Конте — которое называли первым примером прорыва новых европейских популистов в большую политику — Сальвини получил портфель министра внутренних дел.

Главной задачей на посту лидер «Лиги» назвал пресечение потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из разоренной войной Ливии. Сальвини запрещал вход в порты страны любых кораблей, на борту которых находились беженцы.

«Два других корабля под голландским флагом, Lifeline и Seefuchs, завёрнуты назад, к берегу Ливии, ожидаем, что люди начнут отказываться от их услуг. Эти господа должны знать, что Италия больше не желает участвовать в их бизнесе на нелегальной иммиграции, и им придётся посмотреть вокруг, найдётся ли порт (не итальянский), готовый их принять», — гласил один из постов на странице министра в одной из соцсетей.

В августе 2019 года по распоряжению министра был запрещен прием 132 спасенных в море мигрантов на итальянский берег. 17 августа под давлением премьер-министра Сальвини разрешил сойти на берег несовершеннолетним, 20 августа, после предложения Испании о переправке мигрантов на свою территорию, всем спасенным было разрешено сойти на берег. Происшествие послужило поводом к началу расследования против министра, которого обвиняли во взятие людей в заложники. Позже дело прекратили.

Quirinale.it Сальвини в Берлусконе и в Мелони в Квиринале. 2018 год

В правящей коалиции случился раскол, Лига вышла из состава правительства и перешла в оппозицию. Ее место заняла либеральная Демократическая партия, что особо не помогло устойчивости кабинета Конте.

Следующее, либеральное правительство Марио Драги продержалось на плаву чуть более года. Коалиция рассыпалась на фоне обвинений в неспособности решить две главные проблемы — последствия пандемии COVID-19 и тот же кризис с беженцами.

И вот, 22 октября 2022 года Лига вошла в состав победившей правой, популистской и «евроскептической» коалиции во главе с «Братьями Италии» Джорджи Мелони. Казалось бы, на фоне кампании, которую Европа ведёт против нашей страны с начала СВО, Москва получила надёжного союзника в высшем руководстве одной из ведущих стран ЕС,

В 2014 году Сальвини занял пророссийскую позицию, осудив западные санкции в отношении России, Лига Севера признала присоединение Крыма к России, Маттео Сальвини даже посетил Россию, в том числе территорию полуострова.

В феврале 2022 года политик не сделал никаких заявлений после начала СВО, но подконтрольная ему Лига признала программу правой коалиции, в которую были включены пункты о поддержке Украины и верности НАТО.

В январе 2023 года именно Сальвини высказался против «бенефиса» Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо (выступление в итоге не состоялось). Но более серьёзных заявлений, идущих вразрез с проамериканской линией кабинета Мелони, от «друга Москвы» в последнее время не слышно.

Являясь достаточно умеренным в своих взглядах, правым евроскептиком, Маттео Сальвини — один из возможных оставшихся политиков-русофилов Европы, который, однако, не может в открытую высказать все, что считает, так как это приведет к тяжелым последствиям для него лично и для его движения в целом.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3774426

https://regnum.ru/news/3747234

https://regnum.ru/news/3741192

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/salvini-matteo — биография Маттео Сальвини на сайте ТАСС.

https://legaonline.it/ — партийный сайт Маттео Сальвини.