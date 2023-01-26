Рим, 26 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини против того, чтобы на песенном фестивале в Сан-Ремо выступал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом итальянский политик заявил журналистам, 26 января передаёт агентство Ansa.

Ermes Beltrami/globallookpress.com Маттео Сальвини

Он сказал, что ему не интересно, что будет говорить украинский лидер в своём выступлении.

«Будем надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской песни и чем-то другим. Я надеюсь <…>, что сцена в городе цветов останется только для музыки», — сказал Сальвини.

Министр, шутя, добавил, что не знает, как поёт Зеленский, но заранее может сказать, что предпочитает другой репертуар.

Стоит отметить, что Зеленского пригласили выступить на фестивале в Сан-Ремо, чтобы он поблагодарил Италию за поддержку киевского режима.