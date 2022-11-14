Рим, 14 ноября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Власти Италии готовы и далее проводить жесткую линию в отношении перевозчиков нелегальных мигрантов, заявил 14 ноября лидер «Лиги», министр инфраструктуры Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

В ноябре 2022 года Италия отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.