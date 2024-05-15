30-летняя Рикарда Ланг — сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые», входящей в правящую «светофорную» коалицию. Если второй сопредседатель, Омид Нурипур представляет «реальных политиков», то бодипозитивная открытая бисексуалка Ланг олицетворяет левое крыло партии, феминистское и прогрессистское. При этом она, так же как и Нурипур, ратует за наращивание военных поставок Украине и за скорейшую передачу Киеву арестованных российских активов.

Raimond Spekking Избирательная кампания Альянса 90Зеленых на выборах в землю Северный Рейн-Вестфалия 2022 года на площади Хоймаркт в Кельне

Рикарда Ланг родилась 17 января 1994 года в Фильдерштадте близ Штутгарта. Дочь довольно известного скульптора Экхарта Дитца (1933-2019). Мать — социальная работница, 14 лет проработавшая в кризисном центре помощи женщинам — воспитывала дочь в одиночку.

В 2012 году Рикардаокончила гимназию имени Гёльдерлина в Нюртингене (также в окрестностях Штутгарта), до 2019 года изучала право в Гейдельбергском и Берлинском университетах, но не получила диплома.

В 2012 году вступила в «молодёжку» партии «Союз 90 / Зелёные», с 2015 по 2019 год возглавляла её. К этому моменту она перебралась в Берлин.

В 2019 году заняла 25-е место в партийном списке на выборах в Европарламент, но по итогам голосования не получила мандат.

На парламентских выборах 2021 года прошла в Бундестаг по партийному списку от земли Баден-Вюртемберг и стала первой открытой бисексуалкой, избранной в германский парламент (напомним, движение ЛГБТ запрещено на территории Российской Федерации).

Gyðingarelskapeninga Рикарда Ланг на мероприятии, посвященном смерти Бенно Онесорга

Особые сексуальные предпочтения политика постоянно фигурирует в её биографиях. Впрочем, в марте 2023 года Рикарда Ланг сделала «натуральный» выбор, объявив о помолвке с математиком Флорианом Вильшем, сотрудником Университета Лейбница в Ганновере.

По итогам выборов-2021 социал-демократы, либералы из Свободной демократической партии и «зелёные» сформировали так называемую «светофорную коалицию» (красный — партийный цвет СДПГ, жёлтый — СвДП, и зелёный).

Тогдашние сопредседатели партии, Анналена Бербок и Роберт Хабек получили в кабинете социал-демократа Олафа Шольца посты, соответственно, главы МИД и вице-канцлера (плюс портфель министра экономики и проблем изменения климата).

По внутрипартийным правилам, в связи с уходом лидеров на управленческую работу, нужно было провести ротацию кадров.

14 февраля 2022 года Рикарда Ланг и Омид Нурипур избраны сопредседателями партии «Зеленых», получив поддержку соответственно на уровне 78,7% и 91,7% в ходе голосования онлайн.

Тогда же, в начале 2022 года Ланг стала одним из шести фигурантов расследования о растратах, которое берлинская прокуратура начала в отношении всего высшего состава «Зеленых». Причиной была раздача так называемых «коронных бонусов» — денег, которые выплачивались в 2020 году по случаю пандемии коронавируса всем сотрудникам федерального офиса партии и ее дочерних организаций.

Raimond Spekking Избирательная кампания Альянса 90Зеленых на выборах в землю Северный Рейн-Вестфалия 2022 года на площади Хоймаркт в Кельне

Рикарда Ланг считается представительницей левого крыла партии «Зеленых». Ее основными интересами являются социальная справедливость и вопрос климата. Ланг также выступает в поддержку феминизма, бодипозитива (и сама служит примером «принятия своего тела») и квир-политики.

Критически относится к индивидуалистическим подходам к политике; например, в борьбе с изменением климата она выступает против сосредоточения внимания на индивидуальном потреблении и выступает за постепенный отказ от использования угля и прекращение субсидирования отраслей, которые считаются вредящими природе.

Она называет индивидуализацию этих проблем «уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от виновности корпораций и политической ответственности».

Ланг активно выступает за прием так называемых климатических беженцев; в частности, она предлагает предоставить гражданство ЕС жителям тихоокеанских островных государств, территории которых серьезно угрожает повышение уровня моря.

Raimond Spekking Рикарда Ланг в Ландтагсвалькампфе, Северный Рейн-Вестфалия. 2022 год

При этом Рикарда Ланг, так же как и её коллега-сопредседатель Омид Нурипур поддерживает поставки оружия на Украину после российского вторжения.

Осенью 2022 года она заявила: «Нам нужно поставлять больше оружия, что нам нужно ускориться».

Также в 2022 году Ланг призывала к использованию замороженных активов российских бизнесменов для финансирования и восстановления Украины: «Гуманитарная помощь и восстановление теперь должны быть ускорены в массовом порядке. Если можно, еще и на российские деньги».

При этом Ланг подчеркнула, что «только в Германии заморожено более нескольких миллиардов евро российских активов, например, российских бизнесменов». «По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что данные средства должны быть использованы для восстановления Украины», — резюмировала Ланг.

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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16252361

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