Берлин, 5 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За использование замороженных странами Запада замороженных активов России для восстановления территории б. УССР высказалась сопредседатель немецкой партии «Союз-90/Зелёные» Рикарда Ланг. Она заявила об этом 5 ноября в интервью газете Welt am Sonntag.

Ruth Hartnup Воровство из чужого кармана

«Только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро… По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что эти средства должны быть использованы для восстановления [территории б. УССР]», — сказала она.

Также Ланг высказалась за ускорение «гуманитарной помощи и восстановления» территории б. УССР и использования для этого в случае наличия такой возможности замороженных российских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават рассказал, что список компаний из Таиланда, которые хотели покупать российские удобрения, направил Москве Бангкок.