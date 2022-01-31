Берлин, 31 января, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Немецкие «зелёные» в ходе партийной конференции избрали депутатов Рикарду Ланг и Омида Нурипура новыми лидерами партии, сообщает 31 января немецкое издание Spiegel.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Эмблема партии «Зелёных»

В ходе цифровой партийной конференции 28-летняя Рикарда Ланг получила 552 голоса «за». Предполагается, что она станет самым молодым лидером партии за более чем 40-летнюю историю.

Ланг заменит на постуАнналену Бербок, которая возглавляла партию совместно сРобертом Хабеком в течение четырех лет. Теперь же, как министр иностранных дел ФРГ, она не может оставаться лидером партии по уставу «зелёных».

Омид Нурипур получил в свою поддержку 621 из 752 поданных голосов. Политик хочет, чтобы у «зелёных» были реальные шансы попасть в кабинет канцлера на следующих федеральных выборах. В своей речи эксперт по внешней политике заявил, что его цель состоит в том, чтобы «продвинуть партию вперёд».

Объявленные результаты ещё должны быть официально подтверждены голосованием по почте, которое состоится в середине февраля.