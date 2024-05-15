Сантьяго Абаскаль — испанский политик националистических взглядов, один из основателей и председатель партии Vox («Голос»), депутат Конгресса депутатов Испании.

(сс) Vox Espana Сантьяго Абаскаль, 2023 год

Абаскаля, не вписывающегося в рамки общеевропейского политического «приличия» (партию Vox считают идейными наследниками франкистов), тем не менее нельзя назвать и другом России.

Сантьяго Абаскаль Конде родился 14 апреля 1976 года в городе Бильбао, столице Страны Басков. Он происходит из «трудовой династии» местных политиков — которые в славящемся своим сепаратизмом регионе отличались лояльностью Мадриду.

Дед Сантьяго Мануэль Абаскаль был во времена диктатора Франсиско Франко мэром города Амуррио в Стране Басков. Отец Сантьяго Абаскаль-старший состоял в «Народном альянсе» (позже переименованном в «Народную партию») — движении, которое после демонтажа диктатуры было создано умеренными экс-сторонниками каудильо во главе с «перестроившимся» франкистским министром информации Мануэлем Фрагой.

Народная партия еще в 1980-е годы стала респектабельной праволиберальной проевропейской силой, её представители Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой возглавляли правительство королевства соответственно в 1996–2004 и 2011–2018 годы.

Vox Espana Сантьяго Абаскаль, 2023 год

В эту партию и вступил 18-летний Сантьяго Абаскаль, решивший пойти по стопам отца. Уже в 23 года он стал советником администрации, в 27 — депутатом, сначала регионального парламента провинции Алава, а затем и парламента Страны Басков — одного из 17 автономных сообществ, из которых состоит Испания.

Но очевидно, что Абаскалю был ближе франкистский подход, который исключал любые автономии в единой и неделимой стране. В декабре 2013-го Сантьяго вышел из Народной партии из-за разногласий с политикой кабинета Рахоя — премьер от НП тогда легализовал деятельность баскских и каталонских сепаратистов.

Правительство Рахоя в том числе проводило переговоры с баскской сепаратистской группировкой ЭТА. И вообще никак не стремилось повернуть вспять политику децентрализации Испании, начатую правившими до этого социалистами.

Недовольная этим часть партии, в том числе Абаскаль, создали свое движение Vox («Голос» в переводе с латыни), выступающее за «возрождение демократии и защиту единства Испании».

В 2014-м «Голос» впервые «прозвучал» на выборах в Европарламент, но партия не набрала достаточно голосов, чтобы отправить туда хотя бы одного депутата. В том же году Абаскаль был избран председателем партии.

(сс) Contando Estrelas Презентация правоцентристской партии Vox в Лас-Корунье, 2014 год

На тот момент Vox не выделялась на фоне других национально-консервативных сил. Выборы в Генеральные кортесы — парламент, проходившие в 2015 и 2016 годах, принесли партии жалкие 0,23% и 0,20% голосов соответственно.

Но с 2017 года популярность партии начала резко возрастать на фоне каталонского кризиса. В августе того года в Каталонии произошла серия терактов — намеренный наезд автомобиля на оживленную улицу в Барселоне и два взрыва, правительство автономии осудило Мадрид в недостаточных антитеррористических мерах.

А 1 октября власти Каталонии провели референдум по вопросу выхода из состава Испании, за независимость проголосовало 90,18% голосовавших.

Центральное правительство признало референдум нелегитимным, отстранило правительство автономии от власти. Эти события привлекли симпатии испанцев центральных регионов к Vox, выступающей за максимальную централизацию страны. За 40 дней количество членов «Голоса» увеличилось на 20%.

Vox Espana Партия VOX приняла на мероприятии CatalunaPorEspana 2019

На парламентских выборах апреля 2019 года партия набрала уже 10,26% голосов и впервые прошла в Конгресс депутатов Испании, получив 24 места. Сам Сантьяго Абаскаль также получил мандат. В том же году партия прошла в Европарламент, получив четыре места во фракции «Европейских консерваторов и реформистов».

Для понимания, в ту же фракцию также входят, например, правящая в Польше партия «Право и справедливость» и «Братья Италии», сформировавшие первое со Второй мировой ультраправое правительство страны.

Внеочередные выборы, которые прошли в Испании в ноябре того же 2019 года, принесли «Голосу» уже 15,09% голосов и 52 депутатских места.

На последних по времени испанские выборах, в июле 2023 года, Vox выступил уже слабее — лишь 33 мандата по итогам.

Партию Сантьяго Абаскаля часто называют крайне правой и даже «фашистской». Во многом это обусловлено высказываниями самого Абаскаля о преемственности франкистам:

«Мы являемся голосом всех тех, у кого были родители на стороне националистов (в гражданской войне. — Прим. ред.), и мы сопротивляемся необходимости извиняться за то, что сделали их семьи», — заявил Абаскаль в 2019 году.

Vox Espana Сантьяго Абаскаль, 2024 год

Ставка на правую аудиторию, чьи взгляды — за пределами сложившегося с начала 1980-х «пост-франкистского» консенсуса, отчасти себя оправдывает. Как уже говорилось, Vox считается противником «государства автономий» — но, впрочем, партийное руководство в последнее время предпочитает выражаться мягче, говорить не об отмене, а об «ограничении прав» тех же каталонской автономии или Страны Басков.

В остальном же партия старается играть на традиционно-консервативном поле.

Vox предлагает ограничить доступность абортов, выступает против гей-браков (допуская, впрочем, «гражданские союзы» для гомосексуалистов) и ратует за ограничение потоков мигрантов — призывая вместо «культурно-чуждых» арабов активнее пускать в страну выходцев из Латинской Америки.

Такая повестка является достаточно умеренной даже для Европы, не говоря об остальных частях света.

Во внешней политике Абаскаль и его партия в духе традиционных европейских правых ориентируется на США и их союзников. Например, в ближневосточном вопросе. Так, после октябрьской атаки ХАМАС Абаскаль выступил однозначно в поддержку силовой акции Израиля, тогда как премьер-социалист Педро Санчес призывал Биньямина Нетаньяху воздержаться от жёсткого ответа и вступить в диалог с палестинцами.

Vox Espana Сантьяго Абаскаль на CPAC 2024 года с 45-м президентом США Дональдом Трампом

Также следует отметить, что Абаскаля явно нельзя отнести к друзьям России. Политик неоднократно заявлял о верности идеям атлантизма и НАТО, а также высказывался против смягчения антироссийских санкций. 21 марта 2023 года Сантьяго Абаскаль и премьер-министр королевства Педро Санчес даже обменялись обвинениями в поддержке президента России:

«Вы входите в круг друзей Путина», — сказал лидер правых в адрес Санчеса, поводом послужил слух о желании правительства смягчить антироссийские санкции.

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3821109

https://regnum.ru/news/3791351

https://regnum.ru/news/3621681

https://regnum.ru/news/3500444

Другие источники:

https://www.voxespana.es/ — сайт партии «Vox» («Голос»)