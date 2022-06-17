Севилья, Испания, 17 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Лидер испанской национал-консервативной партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль и кандидат от его партии на пост главы правительства Андалусии Макарена Олона предупредили на митинге в Альхесирасе (провинция Кадис), что их партия не приемлет шантажа для формирования регионального правительства. Об этом пишет агентство EFE.

Contando Estrelas VOX

«Мы не хотим возвращения социализма в Андалусию, но мы не примем никакого шантажа», — сказал Абаскаль.

По его словам, теперь «Народной партии» (Partido Popular) «придётся уважать «Голос».