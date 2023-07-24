Метеорологи обещали Пиренейскому полуострову жаркую погоду на этих выходных, но горячо в Испании было не только на улицах. В воскресенье, 23 июля, испанцев ждали внеочередные парламентские выборы. Результаты выборов не смогли снизить градус неопределенности в испанской политике — в ближайшее время страну ждет политическая неопределенность.

Иван Шилов ИА Регнум

С одной стороны, как и ожидалось, консервативная Народная партия (НП) (получившая 33% голосов избирателей и 136 мест в Конгрессе депутатов) обошла правящих социалистов из Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) (31,7% и 122 места). Крайне правые из Vox («Голос») набрали 12,4 процента — пусть и меньше, чем в 2019 году, но свои 33 места в Конгрессе они получат.

Вместе с ними депутатские места получат представители еще восьми политических сил, заметных результатов из которых добился лишь альянс левых партий «Сумар», союзники социалистов — 12,31 процента голосов и 31 место.

С другой же, правые не смогли получить ожидаемое большинство, так что теперь обеим политическим силам придется искать союзников среди малых политических движений, таких как «Коалиция Канарских островов» (0,46% и 1 место) и «Союз наваррского народа» (0,21% и 1 место в Конгрессе). Чтобы сформировать правительство, любой из политических сил потребуется поддержка минимум 176 депутатов из 350 — а получение такой поддержки будет очень непростой (но очень нужной) задачей.

Сложности коалиции

Выборы должны были пройти под занавес нынешнего года, теоретически их могли провести вплоть до 10 декабря, однако все планы рухнули по результатам местных и региональных выборов в конце мая. Победителем стала оппозиционная консервативная Народная партия, а ИСРП потерпела фиаско.

Всего через несколько часов после оглашения результатов, утром 29 мая лидер ИСРП и премьер-министр страны Педро Санчес принял решение о досрочном роспуске Генеральных кортесов (парламента Испании) и назначил досрочные выборы в парламент на июльское воскресенье.

«Лучше, чтобы сами испанцы взяли слово и определили политический курс страны», — пояснил тогда Санчес. Может быть, лидер социалистов и хотел дать слово всем испанцам, однако многие аналитики и наблюдатели склоняются к другому варианту трактовки событий.

Как ни складывались бы результаты выборов, ни одна из партий в Испании не сможет править без коалиции — как это получилось и в прошедшее воскресенье. А для консерваторов из Народной партии единственным возможным коалиционным партнером может стать лишь Vox, которую в испанском обществе воспринимают весьма неоднозначно.

Vox стоит на праворадикальных позициях: тут и призывы к ограничению наплыва мигрантов из мусульманских стран, и к отказу от принятых ранее социалистами законов в отношении гендерного равенства, и евроскептицизм — словом, сущий фашизм по нынешним меркам.

Если Vox и Народной партии удастся набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство, то Испания увидит коалицию между правыми и ультраправыми, — мрачно предостерегали и испанские, и мировые СМИ. При таком сценарии господин Санчес решил не тянуть время с выборами и постараться успеть мобилизовать левые силы, чтобы остановить консерваторов в связке с крайне правыми — «защитить страну от фашизма».

С одной стороны, план Педро Санчеса провалился — консерваторы из НП могут праздновать свою победу в 40 из 52 провинций страны. С другой же, основные трудности для них только начинаются — даже войдя в коалицию с крайне правыми из «Голоса», вместе они получат только 169 кресел. И шансы успешно «сколотить» правое коалиционное большинство (желанные 176 мест) у них не так велики.

Из-за неминуемого союза с Vox шансы НП привлечь на свою сторону представителей региональных сил, в частности басков и каталонцев, весьма невелики. Требования Vox в плане отношения центра к регионам радикальны: они призывают к централизации страны с уменьшением автономий для Каталонии и басков.

Как красочно описал ситуацию лидер Vox Сантьяго Абаскаль: «Я хотел бы отметить кое-что, что является плохой новостью для многих испанцев: несмотря на поражение на выборах, Педро Санчес может заблокировать формирование нового правительства. Хуже того, Педро Санчес может даже стать премьер-министром с помощью коммунистов, сторонников независимости и террористов».

Да, баски и каталонцы, поставленные Абаскалем в ряд с террористами, сторонники большей автономии своих областей, едва ли захотят присоединиться к жестким унитаристам из «Голоса». С другой стороны, левым тоже будет нелегко создать собственную правящую коалицию с несколькими региональными партиями. Даже с учетом поддержки басков, каталонцев и галисийцев до желаемых 176 мест им будет не хватать порядка четырех мандатов. И насколько будет устойчива такая коалиция?

Даже социалисты едва ли согласятся на референдум о независимости Каталонии, который могут потребовать каталонские представители. Однако будет ли «Голос» твердо стоять на своих прежних позициях? Уже не раз крайне правые партии, по результатам выборов войдя в правительства в качестве младших партнеров, заметно смягчали свою риторику. Это было и в истории Vox, напоминает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

«Когда «Голос» только возник, они предлагали немедленно распустить все автономные сообщества, включая баскское и каталонское, и создать единую централизованную систему в Испании, которая была, скажем, до гражданской войны или во время франкистской диктатуры. Но поскольку это абсолютно неприемлемо для общества, это положение не исчезло из программы, но о нём просто больше никто не вспоминает», — говорит она для ИА Регнум.

Друзей у России не прибавилось

Даже если правые успешно привлекут союзников и создадут коалицию, им придется долго «торговаться» и идти на нелегкие уступки друг другу. Партиям придется лавировать, к тому же не допуская скандалов, которые уже случались между НП и Vox и до победы в мае, а еще тратить силы на защиту от неизбежных обвинений во франкизме и правом радикализме.

Скорее всего, взгляды Vox будут сдвигаться к центру — хотя четких договоренностей с консерваторами, в частности по вопросу централизации, еще не было. «Глава Народной партии, вполне возможно, будет всеми средствами избегать этой коалиции. Никаких обещаний в этом отношении он пока не дал», — подчеркнула эксперт.

Так что если унитарность государства и может стать предметом жарких дебатов между ними, то экономика и внешняя политика будут надолго отложены на второй план. Программы партий в этом плане в целом схожи, да и едва ли у них останутся время и потребность радикально менять внешнеполитический курс Испании. Как минимум это верно в плане отношения к США и отношения к СВО — НП являются атлантистами, поддерживают НАТО и политику альянса по Украине, а Vox как младший партнер едва ли будет иметь силы всерьез менять эту парадигму.

Да и ранее такого желания у «Голоса» не наблюдалось: в марте группа депутатов обращалась к правительству страну с вопросом о возможности полного прекращения торговых отношений между Евросоюзом и Россией. Не сказать, что они проявляли много антироссийских инициатив, но и в пророссийских взглядах обвинить и НП, и «Голос» их оппоненты едва ли смогут.

Левые тоже не склонны дружить с Москвой. Недавно, в ходе своего визита в Киев 1 июля господин Санчес пообещал Украине поддержку вне зависимости от того, какие расходы для этого потребуются. Так что в целом и те, и другие не заинтересованы в уменьшении напряжённости в российско-испанских отношениях.

Вероятно, на уровне ЕС будет эмоциональный торг с Брюсселем, и мы услышим шумные заявления в адрес Евросоюза, но не более. Даже при самом благоприятном исходе Vox и НП придется учитывать мнение общества, которое не явно готово к радикальным переменам и тем более к возвращению во времена генерала Франко. «Средства массовой информации, европейские, прежде всего, конечно, пугают Народную партию, что она станет заложницей Vox. Но это все-таки скорее, наверное, риторика. Вопрос будет не о внешней какой-то оценке, а о приемлемости для общества такого союза», — отмечает Черкасова.

В ближайшее же время и правым, и левым придется активно искать союзников и раздавать обещания, любой ценой получая депутатские места. Впереди их ждут несколько недель переговоров по формированию коалиции — парламент должен быть сформирован к 17 августа, а после этого король Филипп VI встретится с лидерами парламентских сил.

Время не ждет: если ни Санчес, ни Фейхо не наберут большинства в течение двух месяцев после первого голосования по кандидатуре премьер-министра, то парламент будет распущен. Вполне возможно, в таком случае мы увидим новые выборы на Пиренейском полуострове уже в этом году — в шестой раз за последние восемь лет.