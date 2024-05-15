Жордан Барделла — молодой (в 2024 году ему всего 28 лет) французский политик правого толка, преемник Марин Ле Пен на посту лидера парламентской партии «Национальное объединение», ранее называвшейся «Национальным фронтом». Депутат Европарламента.

European Parliament Барделла в Европейском парламенте в 2022 году

Надёжный и предсказуемый Барделла сменил другого молодого протеже — Флориана Филиппо, которого ранее изгнали из партии за нелояльность, и который сейчас позволяет себе пророссийские заявления. Барделла связан с «семейным предприятием Ле Пенов» не только профессиональными узами — лидер-преемник встречается с племянницей Марин Ле Пен.

Жордан Барделла родился 13 сентября 1995 году в семье с итальянскими и алжирскими корнями. Имеет степень бакалавра экономических и социальных наук с отличием, полученную в частной средней школе в Сен-Дени; также изучал географию в Университете Париж IV Сорбонна, но «не закончил курса», отдав предпочтение политической деятельности.

В 2012 году в возрасте 16 лет вступил в партию Марин Ле Пен «Национальный фронт», а уже в 2014, возглавил партийную организацию в департаменте Сена-Сен-Дени, что сделало его самым молодым региональным руководителем партии.

В 2015 был избран в региональный совет Иль-де-Франса по списку партии (в округе проиграл во втором туре, набрав 41% голосов).

В сентябре 2017 года вошёл в штаб Марин Ле Пен на президентских выборах.

Тогда же из партии исключили молодого (35 лет на тот момент) Флориана Филиппо, который до своего скандального изгнания занимал пост зама руководителя «Национального фронта», и был вторым по медийной раскрученности партийцем после самой Ле Пен.

Patriote Джордан Барделла и участники Generation Nation в 2018 году

Как было сказано выше, Марин Ле Пен заподозрила коллегу в нелояльности — Филиппо слишком увлёкся работой с ассоциацией «Патриоты», созданной «для защиты и распространения идей Ле Пен» на выборах.

Изгнанный с клеймом «двойной лояльности» Филиппо действительно преобразовал «Патриотов» в партию (куда перетекли ушедшие вместе с ним активисты Нацфронта), и стал её лидером. Но в большую политику новую популистскую и евроскептическую партию явно не пускают. Тем более, что Филиппо делает заявления, недопустимые с точки зрения европейской мейнстримной повестки — в которую очевидно пытается вписаться Ле Пен. Так, например, в октябре 2022 он указывал на заинтересованность НАТО в теракте на «Северных потоках».

Ни Марин Ле Пен, ни Жордан Барделла ничего подобного себе не позволяют.

После изгнания Филиппо, Барделла стал официальным представителем НФ (до 2019) и в этом качестве начал появляться в телевизионных новостях, получив общенациональную известность.

В марте 2018 года после Гаэтана Дюссосеи возглавил молодёжную организацию партии, которая насчитывала порядка 20 тысяч членов и по инициативе Барделла приняла новое наименование: «Génération Nation».

26 мая 2019 года во Франции состоялись европейские выборы, по итогам которых победителем с минимальным перевесом по количеству голосов над правящей партией «Вперёд, Республика!» стал возглавляемый Барделла список «Национального объединения», получивший 23 места из 79, отведённых Франции.

16 июня 2019 года на заседании Национального совета партии в Ла-Рошели избран в состав Исполнительного бюро, а также вторым заместителем председателя «Национального объединения».

27 июня 2021 года возглавляемый им список «Национального объединения» получил 13,1% и первом и 10,8% голосов во втором туре региональных выборов в Иль-де-Франсе и оказался на третьем месте после правоцентристов во главе с Валери Пекресс (45,1%) и лево-зелёного блока Жюльена Байю (33,9%).

В июле того же 2021 года было принято решение, что Барделла будет временным заместителем Марин Ле Пен на время её президентской кампании — в качестве первого вице-президента партии. Вскоре он принял временные полномочия лидера «Национального объединения», а 5 ноября 2022 года на съезде в Париже был избран председателем партии.

Кадр из видео Французские ультраправые выбрали Барделла преемником Ле Пен. 2022 год

Во время кампании по выборам в Европарламент в 2019 году утверждал, что двумя приоритетными проблемами поколения, к которому он принадлежит, являются миграционный и экологический кризисы.

Заявлял, что «если есть ответственность человека за то, что кажется глобальным потеплением, то это наша экономическая модель», и также выступал против распространения договоров о свободной торговле. Ставил под сомнение «карательную экологию» правительства и призывал положить конец «криминализации французов» в вопросах экологии.

Барделла — противник однополых браков и сторонник референдума по их запрету. Предлагал «прекратить социальную помощь лицам, нелегально находящимся во Франции». Высказывался за легализацию использования каннабиса в лечебных целях.

В своих выступлениях Барделла любит подчеркивать, что он принадлежит к новому поколению националистов, имеющих мало общего с расистским и антисемитским взглядами своего в определенном смысле предшественника Жан-Мари Ле Пена и его «Национального фронта».

Но полностью вписаться в мейнстрим молодому политику не удаётся.

В 2021 году на своей странице в одной из популярных соцсетей он опубликовал заявления о поддержке Génération Identitaire — ультраправой организации, которая была запрещена решением французского правительства, по обвинению в разжигании расовой ненависти и насилия. В результате соцсеть удалила посты и приостановил некоторые функции его аккаунта.

Главная задача, по его словам, «продолжить дело, начатое Марин Ле Пен, и привести «Национальное объединение» к власти». Для этого, подчеркнул он, «предстоит подготовиться к обязанностям правящей партии», которая, по его твердому убеждению, «придет на смену Эмманюэлю Макрону».

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ИА Регнум

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https://regnum.ru/news/3563249

https://regnum.ru/news/2552355

Другие источники:

jordan-bardella. fr — официальный сайт Жордана Барделла

https://rg.ru/2022/11/07/sorbonna-podozhdet.html — биография Жордана Барделла на сайте «Российской газеты».