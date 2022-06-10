Париж, 10 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Восходящая звезда ультраправой партии — 26-летний евродепутат Жордан Барделла может прийти на смену Марин Ле Пен в качестве главы Национального объединения, пишет 10 мая Bloomberg.

Jordan-bardella.fr Жордан Барделла

Барделла сыграл ключевую роль в том, чтобы привлечь к партии больше молодых избирателей, особенно в сельских районах и пригородах. Он исполнял обязанности лидера партии с сентября 2021 года, когда Ле Пен сосредоточилась на своей третьей и неудачной попытке стать президентом Франции, и она поддерживает его в качестве своего преемника. Однако не все довольны его назначением, что обнажило растущие разногласия по поводу будущего партии.

Два члена партии, пожелавшие сохранить анонимность, сказали, что Барделла слишком молод и слишком радикален и позволяет себе выражения, которые, по их словам, подрывают попытки Ле Пен оторваться от расистских корней движения, основанного ее отцом.

Барделла играет на своем происхождении — он родился и вырос в Сен-Сен-Дени, суровом, бедном и этнически разнообразном пригороде Парижа, — и подает себя как противоположность среднестатистического французского политика. Он помог Ле Пен сделать партию «мейнстримной», сосредоточив внимание на росте стоимости жизни и изменив партийное отношение к женщинам.

В то же время Барделла придерживается некоторых взглядов, которые даже Ле Пен старается не озвучивать. В то время как глава партии дистанцировалась от темы расовой принадлежности, ее заместитель представляет иммиграцию из Африки как угрозу для цивилизации.

Некоторые члены партии не считают, что Национальное объединение добьется хороших результатов на парламентских выборов, и критикуют систему, которая, по их мнению, не отражает волю народа. «Именно потому, что Национальное собрание не занимается проблемами и идеями людей, люди и выходят на улицы», — говорит Барделла.

«Ле Пен хочет понять, как его воспримет остальная электоральная база, — объясняет специалист по французским ультраправым в Лондонской школе экономики Марта Лоример. — Она просто может вернуться, если поймет, что партия не выживет без кого-то из Ле Пенов во главе».

Если осенью Барделла победит на внутрипартийном голосовании и будет утвержден в качестве лидера Национального объединения, то сможет стать кандидатом на президентских выборах в 2027 году.