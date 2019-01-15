Париж, 15 января, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала свою кампанию по выборам в Европарламент в 2019 году, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Издание отмечает, что перед 2000 сторонников Марин Ле Пен представила список первых 12 кандидатов во главе с 23-летним членом французской партии Джорданом Барделлой.

«В контексте восстания «желтых жилетов» эти выборы станут возможностью потушить политический кризис, непримиримость, классовое презрение, разобщенность людей», — отметила глава партии Марин Ле Пен.

Известно, что в странах Евросоюза проводятся выборы на национальном и общеевропейском уровнях. Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член партии «Национальное объединение» Джордан Барделла назвал «пустой болтовней» национальные дебаты во Франции, инициированные исполнительной властью.

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