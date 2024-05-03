Президент Франции Эммануэль Макрон не оставляет тему ввода французских войск на Украину. От теоретического допущения он перешёл к обозначению двух конкретных условий для вторжения — их Макрон озвучил в интервью изданию The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, нам по праву пришлось бы задать себе этот вопрос (о вводе войск. — Прим. ред)», — заявил французский лидер.

Причем местоимением «нам» он обозначил не только Францию. По словам главы государства, ему удалось убедить союзников в вопросе потенциального ввода войск.

«Фактически многие страны заявили, что за последующие (после заявления. — Прим. ред.) недели они поняли наш подход, согласились с нашей позицией, что позиция была правильной», — резюмировал Макрон.

В России на его слова отреагировали по-разному.

Сенатор Сергей Цеков в ответ пригрозил: «Макрону стоит понять, хотя он в это и не верит, что если они будут нагло и агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, получат удар по своей территории».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова — высмеяла: «Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой».

А полковник СВР, профессор МГИМО Андрей Безруков призвал вовсе не обращать внимания: «Забудьте про Макрона, его скоро не будет. Физически с ним ничего страшного не произойдёт, он просто не будет больше президентом. Он на последнем своём президентском цикле, он может трепаться о чём угодно».

Позиция игнорирования действительно кажется верной. Ведь Макрон много говорит, но мало делает. В отличие от других европейских политиков.

«Мы пристально следим за речами Макрона только потому, что он руководит Францией, а не страной поменьше. Хотя сейчас премьер Голландии Марк Рютте, а также президенты Чехии Пётр Павел и Финляндии Александр Стубб приносят России значительно больше вреда, чем Макрон», — поясняет ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

По словам эксперта, Пётр Павел собирает снаряды для Украины и превратил страну в главный ремонтный цех ВСУ. Александр Стубб трансформирует государство в крупную военную базу близ Петербурга. А Марк Рютте и вовсе координирует антироссийскую политику Запада, до того отдав территорию страны под тренировочную базу ВСУ и главный перевалочный пункт по переброске американского оружия на Украину.

«И все трое отдают на вооружение Украины куда большую долю ВВП, чем Франция. При этом постоянно выдвигают новые инициативы, но мы на них не обращаем внимания — потому что руководят они не Францией, а «мелочью пузатой», — говорит Трухачёв.

В то же время слова Макрона следует воспринимать всерьёз, как и самого французского президента. Да, он очевидно переполнен амбициями вперемешку со страхом. Он банально не готов к отправке войск на Украине — ни с военной, ни с политической точки зрения. Косвенно об этом говорит публикация французской газеты Le Figaro, описавшей пять сценариев ввода войск. В тексте буквально через абзац повторяется мысль об огромной опасности подобного шага, грядущей большой войне. К которой французское общество не готово — особенно если французы должны умирать за Украину.

При этом важно, что к войне готова значительная часть западных элит. Они видят, что киевский режим проигрывает на поле боя, причём проигрывает необратимо. А тот же Макрон и прочие политики продолжают говорить, что победа Москвы для них неприемлема.

Понятно, что их позиция кардинально расходится с российской.

Отечественные эксперты и политики рассматривают нашу победу на Украине как победу здоровых европейских сил: получающих шанс на суверенное развитие, создание нормальной системы коллективной безопасности в Европе, взаимовыгодное сотрудничество с Россией, отсутствие чёрных дыр и источников никому из них не нужных конфликтов с Москвой.

А Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и иные деятели видят это настоящим крушением мира. Для них победа России — смерть той единственной трансатлантической и несуверенной Европы, в которой они привыкли и способны существовать.

Поэтому они готовы пойти на всё, чтобы не допустить или хотя бы отсрочить победу России. Поэтому занимают куда более ястребиную, чем американцы, позицию по украинскому кризису. И поэтому на определённом этапе, то есть в момент развала украинского фронта, будут готовы ввести войска.

Сдержать их может, по сути, лишь угроза, озвученная сенатором Цековым. Уничтожение французского (или иного) контингента на Украине будет болезненным, но не смертельным фактором. А вот удар по странам, откуда вошли войска или через которые прошли, грозит более страшными для атлантистов последствиями, нежели победа России на Украине.

Перед ними встанет выбор из двух ужасных вариантов: ядерная война, если НАТО ответит ударом по России, либо развал альянса, если не желающие ядерного апокалипсиса западные лидеры откажутся отвечать, признав, что Москва защищалась, а не нападала.

Не стоит считать Эммануэля Макрона клоуном или дураком. Он отчаявшийся человек, готовый ухватиться за любую соломинку, чтобы спастись от поражения. Ему просто нужно показать, что никакой соломинки нет.