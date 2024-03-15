Материалы с тегом «Анналена Бербок»
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
Глава МИД ФРГ ответила на призыв папы Римского к мирным переговорам
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не понимает позицию папы Римского Франциска, который сообщил, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией. «Я не понимаю этого, я действительно этого не понимаю», — сказала она в эфире телеканала...
11 марта 2024
В Германии нашли способ поставки крылатых ракет Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. «Это был бы вариант», — заявила Бербок в эфире ARD. Глава МИД ФРГ добавила, что подобные «круговые обмены»...
11 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
МИД РФ отреагировал на аудио с обсуждением в ФРГ ударов по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. «Интересно, что на этот счёт думает [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать...
1 марта 2024
Бербок призвала Запад оказать давление на Путина из-за конфликта на Украине
Западным странам следует оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью ZDF во время визита в Одессу. По её словам, Путин сейчас «не хочет мира». «И пока он не прекратит этот...
26 февраля 2024
Бербок во время визита в Одессу провела часть времени в укрытии
Почти 20 минут вынуждена была провести в укрытии глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Одессу. Об этом 24 февраля сообщило агентство DPA. Уточняется, что воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:28 по местному времени (22:48 мск). Делегация из Германии во главе с Бербок...
25 февраля 2024
Кулеба предложил Бербок изменить транслитерацию Одессы
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с дипломатом из Германии Анналеной Бербок предложил изменить официальное написание названия города Одессы на немецком языке. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщило украинское интернет-издание «Думская». «Министр иностранных дел...
25 февраля 2024
Бербок приехала в Одессу
Германский министр иностранных дел Анналена Бербок прибыла в Одессу с необъявленным визитом, сообщило 24 февраля немецкое издание Zeit. Отмечается, что в Одессе также находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. О своём визите Бербок не объявляла из соображений безопасности. Бербок и Кулеба из...
24 февраля 2024
Бербок перепутала Лаврова с его заместителем на саммите в Бразилии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 февраля рассказала, как глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на министерской встречи «Большой двадцатки», перепутала российского министра иностранных дел Сергей Лаврова с его заместителем. «Бербок кричала в микрофон: Сергей Лавров, я к...
24 февраля 2024
Посла России Нечаева вызвали в МИД Германии
Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии. Об этом 19 февраля сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. «И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», —...
19 февраля 2024
Глава МИД Германии рассказала, что узнаёт новости из YouTube
Глава МИД Германии Анналена Бербок 17 февраля в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказала, что узнаёт новости из роликов на YouTube. При обсуждении вопроса о ситуации в секторе Газа Бербок отметила, что, по её наблюдениям, сделанным в ходе просмотров роликов...
17 февраля 2024
Путин: Бербок враждебно настроена по отношению к России и Германии
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок враждебно настроена не только к России, но и к собственной стране, пренебрегая экономическими интересами немцев, заявил президент РФ Владимир Путин. «Такие люди, как глава МИД Германии, враждебно настроены к нашей стране. Но она, на мой взгляд, враждебно...
15 февраля 2024
МИД Германии попытался оправдать гордившуюся дедом-нацистом Бербок
Министерство иностранных дел Германии заявило, что глава ведомства Анналена Бербок не знала, что её дед Вальдемар Бербок был ярым сторонником идей нацизма, сообщила в ночь на 9 февраля немецкая газета Bild. Журналисты попросили ведомство прокомментировать обнародованные документы, описывающие...
новость часа
9 февраля 2024
Дед главы МИД Германии Бербок оказался офицером вермахта и фанатом нацизма
Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Это стало известно 9 февраля. «Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма», — говорится в статье...
новость часа
9 февраля 2024
Бербок обвинили в двойных стандартах из-за использования двух самолётов
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок раскритиковали за использование двух самолётов во время зарубежной командировки. Об этом сообщило издание Bild. Главе внешнеполитического ведомства припомнили поездку, совершённую в 2022 году. Тогда Бербок отправилась в командировку из Берлина в...
28 января 2024
Лавров назвал Шольца, Макрона, Бербок и фон дер Ляйен бессовестными
У западных политиков, которые заявляют о борьбе украинцев за европейские ценности, отсутствует совесть в отношении Украины, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году. Так, он задался вопросом, есть ли совесть у канцлера...
18 января 2024
В Германии уверены, что ВСУ не победят Россию в небе
Немецкий журналист Юлиан Репке возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на её очередной призыв в соцсетях о том, что ВСУ нужно поставлять больше систем ПВО. По мнению Репке, киевской армии уже не победить российскую в небе. У ВСУ ракеты, поставляемые Германией, закончатся быстрее...
новость часа
3 января 2024
Бербок признала усталость ЕС от Украины
В Европейском союзе всё чаще говорят об усталости от украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в статье, которую 11 декабря опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «В Европе всё чаще речь идет об усталости от конфликта на Украине, когда у...
11 декабря 2023
Захарова вступилась за Лаврова после претензий Бербок
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на выпады главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес российского коллеги Сергея Лаврова, высказавшей недовольство тем, что на саммите глав МИД ОБСЕ тот якобы появляется в зале только тогда, когда...
1 декабря 2023