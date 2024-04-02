Украина и Запад синхронно перешли в диалоге с Москвой с ястребиного на голубиный язык.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе визита в Пекин выразил надежду, что китайские коллеги «пошлют Москве четкий сигнал» о необходимости сесть за стол переговоров с киевским режимом. То есть, переводя с дипломатического на русский язык, Париж перешёл от угрозы ввода войск на Украину к предложению ключевому союзнику России убедить Москву начать диалог.

В обмен Пекину предлагается роль посредника и гаранта дипломатического процесса — чего китайская дипломатия добивалась в течение двух лет.

В свою очередь киевский режим тоже публично смягчил переговорную позицию.

В интервью западным СМИ Владимир Зеленский фактически отказался от своего требования «сначала полное изгнание российских войск на границы 2014 года, а только потом переговоры».

Зеленский заявил, что сочетание тотальных антироссийских санкций и «изгнание российских войск на границы 2022 года» приведёт к тому, что Владимир Путин якобы будет готов к диалогу. И тогда уже, в рамках диалога, от России можно будет требовать «деоккупации всей украинской территории».

То есть Крыма.

У Украины — проблемы по всем направлениям

Смена позиции объясняется несколькими моментами.

Во-первых, гонкой Зеленского со временем. На Украине не прошли очередные президентские выборы, и 21 мая 2024 года он становится просто гражданином Зеленским — истекает его срок нахождения на посту главы государства.

А значит, все его подписи и гарантии не имеют никакого юридического значения — Россия может абсолютно легально отказаться от любых переговоров с ним. Поэтому нужно втянуть Москву в переговорный процесс до потери полномочий.

Во-вторых, важно удовлетворить американских партнёров. Вашингтон видит ситуацию на поле боя и понимает, что в ближайшие месяцы — то есть в ходе предвыборной кампании в США — Украина может потерпеть серьёзные поражения на поле боя. А это напрямую скажется на рейтингах президента Джо Байдена, вложившего в украинский проект десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков.

Американцам нужно перемирие на Украине — и они крайне недовольны тем, что Киев прислушивается не к ним, а к тем, кому нужна максимальная эскалация. К британцам.

«Несколько решений террористического характера, которые должны были согласовываться с американцами, были реализованы без согласования. Мы видим, что вектор Лондона стал определяющим с точки зрения внутренней политики и действий того же Зеленского и Ермака.

Но ведь не Лондон даёт основные деньги и оружие. Получается, что Штаты платят, но не могут заказывать нормальную музыку», — поясняет ИА Регнум председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Чтобы нормализовать отношения с Вашингтоном, Зеленский показывает договороспособность и готовность сесть за стол переговоров, а также меняет кадровый состав своей администрации.

«Собственно, с этим связано и увольнение значительной части сотрудников и советников офиса президента. Это не что иное как начало расторговки путём кадровых назначений с американской элитой.

Зеленский понимает, что на эти уступки надо идти, чтобы сохраниться у власти хоть в каком-то формате», — считает Рогов.

В-третьих, Киев и Брюссель понимают, что в результате масштабных российских наступательных операций Украина может потерять значительные территории. А этот факт, помноженный на серьёзные экономические, военно-технические, мобилизационные и электоральные (отсутствие избранного президента) проблемы режима может привести к его обрушению. Поэтому и надо затянуть Москву в переговорный процесс — в переговоры ради переговоров.

Поиски переговорщика

Россия, однако, западную игру легко читает. Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и другие представители российской власти много раз говорили, что переговоры ради переговоров Москве не нужны.

Нужен конструктивный разговор, который выльется в заключение серьёзных соглашений — с гарантиями их имплементации. Ведь уже накопился опыт заключения соглашений с нулевой реализацией — два этапа Минских соглашений, Стамбульские договорённости образца весны 2022 года.

Поэтому садиться за стол переговоров с уходящим Зеленским, чья подпись и гарантии через 50 дней не будут иметь никакого значения, России смысла нет.

При этом Запад может предложить России легитимного переговорщика с украинской стороны.

«Если нет президента, его полномочия переходят спикеру парламента. Он имеет право вести переговоры, подписывать документы», — говорит ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Сейчас этот пост занимает Руслан Стефанчук. Он остаётся легитимным спикером даже после истечения полномочий Рады: согласно украинскому законодательству, в случае режима военного положения Рада действительно не переизбирается.

Однако не исключено, что к началу переговоров спикера сменят.

«Стефанчук сейчас пытается сбежать со своей должности. Умоляет отпустить его в Академию наук или еще куда-нибудь. Ведь пост в Верховной раде — это не только деньги, но и ответственность. Понимание того, что, подписав любой документ, можно долго не прожить — в прямом смысле. Поэтому депутаты тратят деньги, чтобы уйти с поста, за который раньше платили», — говорит Владимир Рогов.

Он предполагает, что в качестве переговорщика могут предложить предшественника Стефанчука — Дмитрия Разумкова. Его сейчас готовят к возвращению в информационное поле.

Но есть и другая проблема — уходящая политическая элита Запада.

Нырок в реальность

Многие потенциальные участники переговоров с западной стороны — фактически хромые утки. Летом 2024 года должны состояться выборы в Европарламент — и, соответственно, перевыборы главы Еврокомиссии.

В ноябре — президентские выборы в США. Не позже января 2025 года пройдут выборы в Великобритании.

«Лишь Россия как игрок уже перезагрузилась. Её руководство обладает люфтом времени для реализации договоренностей, которые могут быть достигнуты в результате переговоров. И нет никакого смысла вести переговоры с уходящей политической элитой», — уверен Спиридон Килинкаров.

Поэтому единственными конструктивными переговорами, в которых Россия сейчас может быть заинтересована, являются дискуссии не с Западом, не с Зеленским/Стефанчуком/Разумковым, а с украинскими региональными элитами.

С теми, кто вспомнит давнюю как мир формулу о том, что «вовремя предать — это не предать, а предвидеть». Кто сможет серьёзно облегчить процесс освобождения территорий.

Однако для этого их нужно окунуть в реальность.

«Мы можем договариваться с региональными элитами, но при условии успехов на линии фронта. Чем больше наши успехи, тем быстрее местные элиты будут выходить на контакт и общаться. Причём элиты не только исторической Новороссии, но и регионов, считающихся бандеровскими. Они даже раньше побегут», — прогнозирует Владимир Рогов.

Возможно, с этим связаны недавние слова Сергея Лаврова, что вопрос о признании Зеленского после 21 мая может стать неактуальным.

«Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживём до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать», — заявил министр.