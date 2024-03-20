Москва располагает информацией, что Париж собирается задействовать французских военных на Украине. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявлял, что допускает отправку войск. Во Франции и в Североатлантическом альянсе, куда входит страна, воинственные идеи Макрона резко критикуют.

В то же время опрошенные ИА Регнум эксперты отмечают, что недооценивать угрозу нельзя — уже начались активные действия.

Смерть на чужбине

По словам Сергея Нарышкина, на начальном этапе численность военного контингента Франции может составить около двух тысяч человек — эти войска уже готовятся. При этом французские военные опасаются, что значительное подразделение не удастся перебросить на Украину и расквартировать там в тайне от России.

«Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — подчёркивает Нарышкин.

Французские военнослужащие уже давно неофициально присутствуют на Украине, но судьба их незавидна, добавляет глава СВР: есть много раненых и погибших. А Макрон скрывает количество потерь, боясь массовых протестов в стране.

Даже министерство вооруженных сил Франции признаёт: подобных потерь за рубежом страна не знала со времён войны в Алжире во второй половине XX века, поясняет Нарышкин.

«Отмечается, что только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января сего года погибли «десятки граждан Франции», а с тех пор такие удары стали нормой в украинском конфликте», — напоминают в СВР.

Нарышкин уверен: Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть «признательные показания».

Антироссийская армия

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс решит отправить своих военных на Украину. Но Макрон продолжает гнуть свою опасную линию.

Сигналы идут один за другим. Французский МИД допускает отправку военных на Украину — «без участия в конфликте». СМИ сообщают, что Макрон заявлял: «в любом случае в этом году мне придется отправить ребят в Одессу». А начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль отмечал, что вооруженные силы страны готовы к «самым жестким» конфликтам, чтобы защитить свои интересы.

Руководители ряда стран НАТО, в том числе Германии, Италии, Словакии, Польши, Чехии и Швеции, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляли, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Однако в начале марта издание Politico сообщило, что Париж собирает группу стран, открытых к отправке на Украину своих войск.

В вышедшем на днях интервью газете Le Parisien французский президент заявил, что в определенный момент Парижу может потребоваться осуществление наземных операций, «чтобы противостоять российским силам» на Украине.

С учетом того, что Пьер Шилль полагает, что Франция способна дислоцировать 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тысяч человек, включая армии союзников, встает вопрос: ограничиваются ли планы французских ястребов контингентом в две тысячи человек?

Франции нужно украинское сырьё

Не стоит недооценивать милитаристские заявления Макрона и французских официальных лиц, уверен военный обозреватель Александр Артамонов. Особенно в контексте недавнего совещания президента Франции с премьер-министром Польши Дональдом Туском и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В разговоре с ИА Регнумэксперт напомнил, что Польша и Германия намерены создать бронетанковую бригаду расширенного состава численностью в 5 тысяч человек — «чтобы защищать интересы Запада на Украине».

Moritz Frankenberg/Global Look Press Французские солдаты на учениях НАТО

Сейчас Франция испытывает серьезные проблемы в сфере атомной энергетики — поставки необходимого для АЭС урана, в то время как визит французского президента в Казахстан не увенчался успехом, а в Африке произошли политические перемены не в пользу Франции. Париж теперь может решить свои проблемы, «застолбив» за собой залежи сырья на Украине, полагает Артамонов.

«Интересы Франции не ограничиваются присутствием на Украине — Париж пытается активно расширять влияние и на других близких нам территориях, в частности, в Армении.

Франция будет развивать свое присутствие на территории нашей естественной зоны охвата, то есть бывшего Советского Союза», — прогнозирует обозреватель.

Подготовка и техническое оснащение французов сильны, продолжает Артамонов, так что ввод контингента Пятой республики на Украину — важнейший вопрос. В частности, это может угрожать безопасности Приднестровья, где находятся более 200 тысяч наших сограждан.

Два сценария размещения войск на Украине

Французский полковник Винсент Арбарутье рассказал в эфире телеканала LCI, что существуют два сценария размещения французских войск на Украине.

Первый предполагает занятие позиций по Днепру, второй — на границе Украины с Белоруссией, чтобы прикрыть Киев от наступления с севера.

Частично слова Арбарутье подтверждает свежее заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Он сказал, что Париж рассматривает возможность отправки европейской военной миссии в приграничные с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся на этом участке подразделения украинских войск.

Сейчас солдаты французского Иностранного легиона высаживаются в болгарской Софии, рассказал ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его данным, полученным от источников в Болгарии, после высадки французы грузятся на автомобили и прямым ходом уходят в направлении Украины. Эти военнослужащие выступают передовым отрядом для рекогносцировки перед размещением основных сил.

Эксперт также называет два сценария размещения французских войск. Первый — интервенция в Одессу с захватом выходов на Днепр, чтобы не дать нашим войскам выйти на это направление и отрезать Украину от Черного моря, а также чтобы российская армия не могла помочь Приднестровью в случае атаки на него.

Второй план — войска на границе между Белоруссией и Украиной, чтобы не дать возможность нанести удар с севера.

«В целом, я полагаю, переброска войск Франции будет комплексной. Она будет в виде высадки иностранного легиона, переброски нескольких эскадрилий тактических истребителей, а также будет переброшено несколько соединений средств противовоздушной обороны», — считает Матвийчук.