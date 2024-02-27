Париж, 27 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины, заявил 27 февраля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Global Look Press

При этом такое присутствие якобы не будет становиться участием в конфликте, заявил он.

«Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», — сказал Сежурне в ходе выступления в парламенте Франции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО должны отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам и интересам граждан их стран, сказал Песков.

Руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, Италии, Словакии, Польши, Чехии и Швеции, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители правительства Великобритании, отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Предложение Макрона никто не поддержал, отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Слова Макрона стали следствием «недержания речи», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Макрон не понимает, что говорит, отметила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обсуждение вопроса о возможной отправке военных стран НАТО на Украину связано с отсутствием успехов у ВСУ и оказывающих им помощь западных стран, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.