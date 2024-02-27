Берлин, 27 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Во время парижской конференции по поддержке Украины никто из её участников не одобрил предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска из западных стран на Украину. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус.

Johan Nilsson/Keystone Press Agency, globallookpress.com

«Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном, насколько я знаю, никто это не поддержал», — сказал Писториус на пресс-конференции с австрийской коллегой Клаудией Таннер.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО должны отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам и интересам граждан их стран, сказал Песков.

Руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, Словакии, Польши, Чехии и Швеции, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

По словам политолога Геворга Мирзаяна, прямой конфликт России с НАТО станет возможным, если страны военного блока перейдут некоторые границы. Это может произойти, например, в случае ввода американских войск на Украину или в случае размещения предоставленных ВСУ самолётов на аэродромах стран НАТО в Европе, отметил политолог.

Война между Россией и НАТО сразу превратится в ядерную и если она начнется, то её исход будет зависеть от того, «кто первый ударит», добавил эксперт.