На днях в СМИ появились сообщения, что российским спецслужбам удалось предотвратить террористический акт в Москве, направленный и профинансированный Главным управлением разведки (ГУР) Украины. По данным издания Тhe Intel Drop, украинские террористы планировали убийство американского журналиста Такера Карлсона.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

Как сообщается, завербованный сотрудниками ГУР гражданин России должен был взорвать автомобиль Карлсона. На данный момент официально информация не подтверждена, однако сомнений в том, что киевские боевики уже долгое время проводят системную кампанию по организации убийств так или иначе связанных с Россией лиц, практически нет.

Оценили и приговорили

Попытка убийства политического обозревателя, как сообщает издание, планировалась Киевом во время приезда Карлсона в Москву в феврале этого года, когда он брал интервью у президента России Владимира Путина.

План украинской разведки состоял в подрыве автомобиля на подземной парковке московского отеля Four Seasons, где журналист проживал с 1 по 8 февраля. Для этого ГУР Украины собиралось привлечь завербованного еще в ноябре 2023 года Петра Васильева, 36-летнего уроженца Подольска. От украинских кураторов мужчина получил необходимые инструкции и координаты тайника с самодельным взрывном устройством. Но на этапе подготовки теракта был арестован правоохранительными органами.

За успешное выполнение задания ему обещали заплатить 4 тысячи долларов, а теперь, судя по всему, он получит лишь длительный тюремный срок.

В этот раз планы террористов были сорваны. Однако, к сожалению, это уже не первый случай, когда украинские спецслужбы планируют и зачастую осуществляют резонансные преступления на территории России. Ранее Службой безопасности Украины (СБУ) было организовано убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной, в чем не постеснялись признаться даже их западные покровители, рапортуя об успехах в материале газеты The Washington Post.

Взрыв в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, который произошел в 2023 году и в результате которого погиб Максим Фомин, работавший военным корреспондентом под псевдонимом Владлен Татарский, также стал результатом работы СБУ. Несколько месяцев назад в подмосковной деревне Супонево нашли тело застреленного бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — и вновь появилась информация, что за его смертью стоят украинские исполнители. Покойный экс-парламентарий, конечно, за свою карьеру успел нажить себе немало врагов, но факт остается фактом: за прошедшие годы в России под аплодисменты из Киева неоднократно случались убийства тех, кто связал с нашей страной свою судьбу.

Илья Питалев / РИА Новости

Индустрия смерти

Сколь ужасно не звучали бы эти слова, однако подобные теракты, являются лишь частью большой программы убийств и «таинственных» исчезновений политических оппонентов и пророссийских активистов, организованной киевским режимом. При этом западные страны, обычно заходящиеся в криках про «серьезные нарушения прав человека и международных стандартов», в этой ситуации лишь поощряют такое насилие.

Десятки людей, связанных с Россией, стали целями «операций по устранению» как в новых регионах, так и на территории других областей нашей страны, в прошлом году писало британское издание The Economist. «Они были застрелены, повешены, взорваны или даже отравлены с использованием бренди с подмешенным в него ядом», — рассказывали журналисты в статье, красноречиво озаглавленной: «Внутри украинской программы убийств».

В истории современной Украины такие убийства совершаются как минимум с 2015 года, когда внутри СБУ было создано 5-е управление контрразведки, которое, как утверждается в статье, специализируется на подобных преступлениях. Именно его авторы материала связывают с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Буквально 25 февраля это подтвердило другое западное авторитетное издание. The New York Times в большом материале, посвященном сотрудничеству ЦРУ с украинской стороной, подтверждает, что украинские спецслужбы взорвали в лифте «Моторолу». А следующим ликвидировали «Гиви». «Группа украинских агентов установила беспилотную переносную ракетную установку в здании на оккупированных территориях. Она находилась прямо напротив офиса командира повстанцев Михаила Толстых, более известного как «Гиви», — сообщает издание.

В настоящее же время подготовленная ЦРУ «пятерка» структура играет ключевую роль в операциях по совершению убийств на территории России.

В интервью британцам бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял: «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей». Позднее пресс-служба политика назвала фразу некорректной, а издание заменило слово «людей» на «террористов». Впрочем, интернет помнит все, а смена формулировки едва ли изменила планы и намерения самих украинских преступников.

Что им до формулировок и «нарушений прав человека», обычно столь порицаемых их западными союзниками! Буквально на днях в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении очередного теракта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. Диверсант Виталий Дятленко, завербованный украинскими спецслужбами, должен был привести в действие самодельное взрывное устройство — лишь продуктивная работа российских правоохранителей предотвратила преступление.

ЦОС ФСБ России

Инструмент для грязной работы

На фоне таких новостей и деталей признание пойманного преступника Петра Васильева в том, что он «был завербован сотрудником ГУР Украины через сеть Интернет, проходил обучение в работе со спецсвязью, сбором, подрывом взрывных устройств, а также работе с тайниками» для покушения на американского журналиста, звучит вполне правдоподобно. Едва ли Такер Карлсон избежал бы пристального внимания украинских террористов — а какими методами они работают с теми, кого полагают «российским агентом», мы уже выяснили.

В комментарии ИА Регнум генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов говорит, что организация взрыва в Four Seasons вполне укладывается в стратегию действий украинских специальных служб, избирающих сегодня в качестве объекта своих устремлений уже не только военных или политиков, но и лидеров общественного мнения, к категории которых относится и журналист Карлсон.

«Мы так иногда посмеиваемся над какими-то вещами, но эти ребята настолько дерзкие, что от них можно ждать все, что угодно, и мне представляется, что, безусловно, они могли такую историю придумать и реализовать», — отмечает Михайлов.

Впрочем, как рассказывает в беседе с ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов, в случае с Карлсоном украинские спецслужбы могли стоять за попыткой покушения лишь в качестве исполнителей, а не организаторов. «Это некая промежуточная станция, стрелочник, на которого теперь кивают. На самом деле, конечно, окончательным заказчиком являлось ЦРУ», — отмечает наш собеседник.

Едва ли киевские «устранители» могли бы быть столь заинтересованы в жизни или смерти Карлсона, чтобы лично заказывать теракт против него, да и возможное расследование резонансного преступления вряд ли сыграло бы им на руку, отмечает Артамонов. Другое дело, что их могли использовать в качестве инструмента во внутриамериканских «разборках», фактически свалив на них грязную работу по ликвидации неугодного части элит США лица. «Я думаю, что американцам тоже не шибко понравилось, что американский журналист встречался с президентом России», — говорит Михайлов.

Что касается других неугодных украинскому режиму людей, то, по мнению Артамонова, у Киева действительно существует список «подлежащих ликвидации» лиц: «и это не «Миротворец» (база данных тех, кто был объявлен «врагами Украины» — ред.), а гораздо более опасный список, который курируется не только ГУР, но и MI-6». За убийство человека из этого списка украинские спецслужбы обещают вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Поэтому, к сожалению, работы у российских правоохранительных органов, судя по всему, меньше не станет.