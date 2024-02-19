Москва, 19 февраля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. Об этом 19 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что теракт планировали совершить с применением самодельного взрывного устройства. При этом деятельность диверсанта координировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они также снабжали его взрывчатыми веществами.

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», ― сообщили в ЦОС.

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При попытке задержания Дятленко оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля ФСБ сообщила о задержании трёх граждан России, планировавших теракт в Симферополе по заданию СБУ. Правоохранители при обыске изъяли взрывные устройства, с помощью которых злоумышленники планировали покушение на руководство Крыма.

Задержанная женщина сообщила, что группа, в которую она входила, следила за передвижением кортежа предполагаемой жертвы, пока всех их не задержала ФСБ. По её словам, задание поступило от Службы безопасности Украины в октябре 2023 года. Всех задержанных по решению суда арестовали на два месяца.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России 6 февраля задержали жителя Камчатского края, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ. По данным следствия, после начала специальной военной операции россиянин, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ.