Киев, 7 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского и покушениям на ряд украинских и российских политических деятелей, сообщило 6 февраля украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации Ильи Кивы… Владлена Татарского, генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и других… врагов Украины», — говорится в сообщении.

По информации источника, в ведомстве подтвердили факт того, что спецоперации по ликвидации противников киевского режима действительно являются одним из направлений работы СБУ. Отмечается, что ведомство долгое время вело «активную работу» на херсонском и запорожском направлениях против гражданских лиц, которых Киев считает предателями и колаборантами.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание The Guardian сообщило, что Служба безопасности Украины возбудила более восьми тысяч уголовных дел о государственной измене из-за якобы сотрудничества с Россией. По информации источника, осуждённых по этим статьям украинцев содержат в определённых тюрьмах отдельно от других заключённых. При этом большинство из тех, с кем поговорило The Guardian, утверждают, что действия, за которые их осудили, были неверно истолкованы СБУ, на них оказывалось давление с целью добиться признательных показаний.

6 февраля депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что главу Службы безопасности Украины Василия Малюкавызовут в Верховную раду в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами. Он отметил, что за вызов главы ведомства проголосовали 159 депутатов.