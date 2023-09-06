Лондон, 6 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Британский журнал Economist исправил статью, в которой экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал про особый отдел в ведомстве, занимающийся убийствами.

Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Валентин Наливайченко

Публикация вышла 5 сентября. В ней привели свидетельство Наливайченко, который рассказал, что в ходе борьбы с пророссийскими настроениями на Украине тюрьмы оказались переполнены лицами, обвинёнными в коллаборационизме. Тогда власти решили легализовать убийства неугодных.

«Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — заявил бывший глава СБУ.

Пресс-служба Наливайченко назвала фразу некорректной. После этого издание заменило слово «людей» на «террористов». Редакция также принесла извинение.

Политолог и публицист Семён Уралов в беседе с ИА Регнум, комментируя новость про отдел убийств в СБУ, назвал это признаком государства мафиозного типа, подобного тем, которые сложились в слаборазвитых странах Латинской Америки. Он напомнил про убийства украинского писателя и журналиста Олеся Бузины и организатора антимайдана в Киеве Олега Калашникова.

Уралов также допустил, что СБУ получает заказы на убийство в обход украинских властей от западных кураторов. Он напомним, что Наливайченко перед тем, как возглавить службу госбезопасности, приехал из США и его назначение стало неожиданным.