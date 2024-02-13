Москва, 13 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Войска России заняли более выгодные рубежи и позиции под Донецком. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 февраля на брифинге.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки нанесли поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ и 129-й бригаде теробороны у посёлка Новгородское и села Новокалиново в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили пять атак противника на донецком направлении. Бои с формированиями 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ шли у Клещеевки, Ленинского, Шумов, Красногоровки и Георгиевки в ДНР.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в Минобороны проинформировали об уничтожении до 240 бойцов ВСУ на донецком направлении за сутки. Противник также потерял один танк и три гаубицы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак украинских штурмовиков.