Херсон, 23 мая, 2023, 05:14 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в городских медучреждениях.

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По данным информатора, в медучреждении Херсона находятся сотрудники «Медицины катастроф», которые контролируют поступление тяжелораненых и погибших военных для дальнейшего изъятия необходимых внутренних органов.

После проведённой процедуры тела погибших сжигают в крематории, родственникам вручают справки о его пропаже без вести.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля 2023 года стало известно, что в морге Николаева были обнаружены трупы украинских солдат без органов и признаков ранения. Тела не значились ни в каких списках, чем и пользуются чёрные трансплантологи. По свидетельству источников, они работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.