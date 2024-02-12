Мариуполь, ДНР, 12 февраля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. В течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения больницы № 7 в Мариуполе проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников, сообщило в понедельник, 12 февраля, «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Согласно документам, составленным в период с 2008 по 2016 годы и обнаруженным строителями в подвале больницы, на пациентах использовали находившиеся в белых конвертах без названий препараты под специальными номерами. Отмечается, что целью исследований являлась оценка эффективности препаратов в отношении доли пациентов.

Кроме того, в списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы, а также дети в возрасте от одного до 11 лет.

В документах упоминаются различные фармацевтические компании из США, Франции, Великобритании, Германии и Нидерландов, в том числе Pfizer, AstraZeneca, Sanofi и Merck KGaA. Отмечается, что эти документы являются лишь одним из многих свидетельств использования пациентов украинских психиатрических клиник в интересах западных фармкомпаний.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь в мае 2022 года, после чего практически сразу началось активное восстановление города. 4 февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он добавил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей.