Москва, 1 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Улики, в том числе и документы, подтверждающие деятельность чёрных трансплантологов в зоне конфликта на Украине, обнаружены на территории Северодонецка в Луганской Народной Республике, который до лета 2022 года был под контролем киевских боевиков. Об этом сообщили «РИА Новости» представители силовых структур региона.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Раненый украинский силовик

Силовики рассказали, что на освобожденных территориях были найдены «довольно интересные документы», свидетельствующие о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток.

«Самыми первыми донорами являлись украинские военные», — заявила представитель силовых структур.

Так, в Северодонецке найдены бланки заявлений — согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица военнослужащих ВСУ в 2022 году. При этом все документы были заполнены одним почерком и на месте подписи донора стоял одинаковый штамп-подпись.

На человека заводилось личное дело, чтобы при ранении у него можно было понять, какой орган изъять и какому реципиенту он подойдёт.

Военные, по мнению силовиков, могли и не знать о существовании такого документа.

Обнаружены и другие доказательства и свидетельства, косвенно подтверждающие работу «черных трансплантологов» как до начала спецоперации, так и вплоть до освобождения российской армией Северодонецка.

«Особо активная работа в плане изъятия органов шла во время боев за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. На территории морга сотрудники обнаруживали тела бойцов ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. По словам медработников, такие тела впоследствии «утилизировались», — добавила представитель силовых структур ЛНР.

Также установлено, что в морг городской больницы свозились тела раненых. Частично были удалены из этих людей органы. Потом тела складировались и утилизировались.

«По непосредственно вскрытой брюшине можно было определить отсутствие органов, и даже определить, живой человек был ещё при вскрытии или нет», — рассказал один из медработников больницы Северодонецка.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил 31 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В 2022 году Владимир Зеленский не случайно подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия.

Представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в городских медучреждениях сообщил, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших.

Кроме того, в начале февраля 2023 года стало известно, что в морге Николаева были обнаружены трупы украинских солдат без органов и признаков ранения. Тела не значились ни в каких списках, чем и пользуются чёрные трансплантологи.