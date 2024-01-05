НАТО сделало Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией — МИД РФ
МИД РФ: Украина стала плацдармом НАТО для цифровой борьбы с Россией
Москва, 5 января, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Украина оказалась площадкой НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве. Об этом «РИА Новости» сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
Дипломат признал, что за последние два года российская информационная инфраструктура оказалась мишенью постоянных компьютерных атак.
«Большинство атак осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского», — сказал Люкманов.
При этом Киев для Запада выставляет себя жертвой «российской киберагрессии», добавил эксперт.
В ноябре 2023 года ГУР минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информационные платформы.
«Эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве под управлением западных кураторов», — заключил Артур Люкманов.
Как передавало ИА Регнум, в течение года иностранные спецслужбы неоднократно пытались устроить кибератаки на российские ресурсы, сообщили в Совбезе России.
Наиболее опасные кибератаки зарубежные хакеры предприняли в отношении российских объектов госуправления, энергетики, связи, образования и науки, транспорта, промышленности, а также банковской сферы.
Советник главы Крыма Олег Крючков 29 ноября сообщил о хакерской атаке в отношении ряда крымских интернет-провайдеров. Также стало известно, что злоумышленники взломали ряд сервисов цифрового телевидения в Крыму.