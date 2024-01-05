Москва, 5 января, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Украина оказалась площадкой НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве. Об этом «РИА Новости» сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Дипломат признал, что за последние два года российская информационная инфраструктура оказалась мишенью постоянных компьютерных атак.

«Большинство атак осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского», — сказал Люкманов.

При этом Киев для Запада выставляет себя жертвой «российской киберагрессии», добавил эксперт.

В ноябре 2023 года ГУР минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информационные платформы.

«Эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве под управлением западных кураторов», — заключил Артур Люкманов.

Как передавало ИА Регнум, в течение года иностранные спецслужбы неоднократно пытались устроить кибератаки на российские ресурсы, сообщили в Совбезе России.

Наиболее опасные кибератаки зарубежные хакеры предприняли в отношении российских объектов госуправления, энергетики, связи, образования и науки, транспорта, промышленности, а также банковской сферы.

Советник главы Крыма Олег Крючков 29 ноября сообщил о хакерской атаке в отношении ряда крымских интернет-провайдеров. Также стало известно, что злоумышленники взломали ряд сервисов цифрового телевидения в Крыму.