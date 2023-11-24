Решение Финляндии закрыть почти все свои погранпункты на границе с Россией вызвало возмущение довольно многочисленных обладателей двойного российско-финского гражданства. Людей, которые проживают в Суоми и оказались отрезанными от своих родственников.

Иван Шилов ИА Регнум

Они провели уже несколько протестных митингов в разных городах страны, но их не услышали. Сейчас люди выплескивают свой гнев в интернете, и вскоре, возможно, последуют очередные акции протеста.

Семьи разделены

После того как Хельсинки закрыл первые четыре КПП на российско-финской границе, 18 ноября около сотни русскоязычных граждан Финляндии провели митинг перед зданием парламента. Дабы не дать повод обвинить себя в том, что они являются «агентами Москвы», они декларируют своё сугубо лояльное отношение к политике Финляндии в сфере безопасности. Но в то же время митингующие просили сохранить им право на перемещение и на встречи с родственниками.

Участники акции призывали «найти другие решения для борьбы с гибридным влиянием», например открыть пункт пропуска Париккала. Он не является международным и ранее пользоваться им могли только граждане Финляндии и России, заранее оформившие разрешение.

На портале Adressit.com появилась петиция с призывом обеспечить возможность посещения России тем, у кого там есть родственники — ее подписали уже свыше 14 тыс. человек. Для того чтобы эту петицию заметило правительство, она должна набрать не менее 50 тысяч подписей.

Также состоялись митинги в городах Лаппеэнранта и Йвяскюля, собравшие свыше трехсот человек. Участвовавшие в них демонстранты призывали оставить им возможность навещать родню, живущую в России. Толпа, собравшаяся у мэрии Лаппеэнранты, скандировала: «Rajat auki!» («Откройте границы!»).

По словам свидетелей, атмосфера на этих мероприятиях царила крайне печальная, некоторые плакали, не скрывая слёз. Одна из организаторов мероприятия Екатерина Марова заявила журналистам: «Наше главное требование к правительству: открыть хотя бы один из пунктов пересечения в юго-восточной Финляндии. Чтобы те, кому необходимо попасть на другую сторону границы, могли туда попасть».

Марова подчеркнула, что до северных КПП добраться трудно или практически невозможно — если у человека, к примеру, нет своего автомобиля. Женщина пожаловалась, что ей пришлось отменить свои планы по посещению своих родных и друзей в России на Рождество.

В свою очередь, проживающие в Лаппеэнранте супруги Кари и Людмила Карьялайнен рассказали, что пришли на демонстрацию в грустном настроении. Дети Людмилы и ее 80-летний отец проживают в Санкт-Петербурге. Супруги рассказали, что хотели бы видеть вместо полного закрытия границ на юго-востоке лишь отдельные ограничения против нелегальных мигрантов.

«Возможно, удалось бы ограничить движение транспорта и остановить нарушителей границы. Может быть, наше правительство просто делает то, что делает, и не слишком задумывается», — размышляет Кари Карьялайнен.

Значительную часть митинга заняло чтение историй простых людей. У них были запланированы визиты к врачам, встречи с родственниками, посещение нуждающихся в уходе больных. Оказались разделенными родители и дети. «За каждым законодательно принятым решением стоят конкретные люди, у которых есть своя личная боль. Это трагичная ситуация, конечно», — поведал участник протестной акции в Лаппеэнранте.

Как зачисляют в «пятую колонну»

Характерно, что далеко не все участники этих митингов согласились называть свои имена и фамилии. «С одного митинга участник переслал мне фото и видео. С пометкой, что можно использовать, лишь бы имени его не называть. Всамделишный финн, не «понаехавший» эмигрант из бывшего СССР», — свидетельствует карельский журналист Сергей Хорошавин.

Чего, по словам Хорошавина, он боится? Господствующих настроений, находящих отражение в официальной прессе.

Газета «Хельсинкин Саномат» опубликовала показательную статью, где прямо сказано, что участники митингов играют на руку Кремлю и участвуют в его гибридной агрессии, подрывая финскую национальную безопасность.

Участие в митинге в Лаппеэнранте принимали несколько сот человек, что для городка с семидесятитысячным населением может считаться довольно массовой акцией. А его участники обещали продолжить публичные выступления.

Проведение митингов сопровождалось интернет-баталиями, разгоревшимися в комментариях финских изданий. Многие финны, а также перебравшиеся в Суоми граждане Украины отнеслись к бедам своих русских соседей со всем возможным злорадством, без капли сочувствия. Они кричат, что выходцы из «государства-агрессора», которое «бомбит мирную Украину», не заслуживают никакого снисхождения.

Мол, на митинги протеста им надо было выходить не здесь, в Финляндии, «имеющей полное право защищаться от гибридной агрессии», а в России — дабы протестовать против «преступной власти». Более того, всех недовольных закрытием границы скопом записывают в «пятую колонну».

Типичный комментарий такого рода гласит: «Идет гибридная война агрессивного восточного соседа на границе с Финляндией. Надо вести чрезвычайное положение на границе и не обращать внимания на вопли русскоговорящей пятой колонны». В ход идут и угрозы: «Или сдай паспорт РФ и живи как гражданин Финляндии, или откажись от финского и езжай домой. И поверьте, до этого не так много осталось».

Напряжения добавила доставка в Хельсинки с Украины подбитого российского танка — акция, подобная тем, которые уже состоялись во многих столицах ЕС. Как там, так и здесь нашлись люди, осмелившиеся возложить к танку цветы.

«По примеру других европейских городов, где устраивались подобные шоу, многие русские жители финской столицы начали нести к танку цветы и свечи. Финские охранники ведут себя крайне агрессивно, не давая этим людям положить цветы, или немедленно убирают их», — свидетельствует проживающий в Финляндии блогер Александр Коммари.

Он, впрочем, добавляет, что в комментариях финских СМИ «на удивление» появляются записи жителей страны, которые, даже не будучи сторонниками России, считают это шоу с танком «дурацкой и ненужной провокацией».

Открытая дискриминация

Все вышеописанные события происходили еще до решения правительства Финляндии о закрытии всех оставшихся пограничных КПП на севере страны — кроме одного-единственного, расположенного за полярным кругом. Причина все та же — обвинение властей России в том, что якобы они злокозненно доставляют к финской границе мигрантов из стран третьего мира.

При этом министр внутренних дел Мари Рантанен (член праворадикальной партии «Истинные финны») не исключает закрытия и последней «лазейки»: «Полагаю, что на втором этапе вполне возможно, восточная граница будет закрыта полностью».

Сейчас русскоязычные граждане Финляндии пишут, что данное решение кабинета Петтери Орпо выглядит как проявление «расизма». Еще недавно, когда нескольких членов кабинета уличили в неонацистских симпатиях, правительство клялось, что чуждо любому национальному угнетению и дискриминации. А сейчас открыто дискриминирует русских жителей Суоми.

«А является ли подобное правительство легитимным с точки зрения международного и внутреннего права?» — вопрошают люди, пострадавшие от действий кабинета Орпо. Они жалуются: «У правительства руки чешутся, что бы ещё придумать, какую пакость устроить, чтобы насолить соседу. Про умную политику нет даже мыслей, только решения на основе расистской идеологии».

Правый кабинет Орпо по идеологии действительно очень отличается от своих леволиберальных предшественников. Эти политики шли на выборы с обещанием ограничить наплыв мигрантов, от которых Финляндия в предыдущие годы действительно очень устала.

А тут подвернулась удобная возможность провернуть «два в одном» — показать свою «брутальность» по отношению и к беженцам, и к ненавистной России.

Ну а то, что при этом страдают и конкретные люди, законопослушные финские налогоплательщики — так ведь лес рубят, щепки летят…

Кстати, участие госструктур Российской Федерации в организации потока беженцев к финской границе никак и никем не доказано. Но официальный Хельсинки это не интересует — лозунги важнее фактов.