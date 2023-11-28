Турку, Финляндия, 28 ноября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Городской совет Турку единогласно решил приобрести здание бывшего генконсульства России в Финляндии. Впоследствии на его месте могут построить детский сад. Об этом рассказал телеканал Yle.

Александр Демьянчук/ТАСС

Сообщается, что продадут участок площадью 3,5 тыс. кв. м и здание на нём площадью 2 тыс. кв. м могут продать почти за два млн евро.

«Нынешний владелец Сенаатти Кинтейстёт и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро», — сообщили журналисты.

Городские власти одобрили, что здание 1974 года постройки, вероятно, могут снести для строительства на этом месте нового строения. Уточняется, что им может стать детский сад.

«Почву на участке также необходимо очистить, так как в начале XX века на этом месте располагались литейный и гальванический заводы», — дополнительно сообщило издание.

При этом власти Турку претворили в жизнь решение о покупке, не дожидаясь его вступления в юридическую силу, то есть обработки возможных апелляций.

Российско-финские отношения стремительно начали ухудшаться после начала спецоперации в 2022 году и решения финских властей вступить в НАТО в апреле 2023 года. Помимо этого, Хельсинки выслали нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в столице Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, в июле этого года власти Турку запретили генконсульству России пользоваться коттеджем на острове Какскерта. Мэр города Минна Арве сделала заявление, что городские власти немедленно прекратят использование этого здания российскими дипломатами и что незамедлительно отправят письмо о расторжении договора.

19 июля стало известно о решении властей Финляндии с 1 октября 2023 года отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку. Это решение, по словам президента Саули Ниинистё, стало ответным на высылку Москвой финских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге.