Российские воздушно-космические силы получили новую планирующую авиабомбу.

Иван Шилов ИА Регнум

Ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии боеприпаса ФАБ-1500М54, который оснащен унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее такие модули уже устанавливались на менее габаритные фугасные осколочные бомбыФАБ-250/500/1000.

Однако на «полуторотонный» боеприпас модуль устанавливается не так часто.

Примечательно, что на опубликованных фото скрыто устройство модуля, который, вероятно, получил существенные модификации по сравнению с более ранними моделями.

Предположительно, улучшения были связаны с тем, чтобы адаптировать более тяжёлый боеприпас к нанесению высокоточных ударов и снизить риски возможного отклонения бомбы.

По сравнению с моделями УМПК для бомб ФАБ-250 500/1500, габариты оборудования для планирования серьёзно увеличены.

Новый боеприпас получил колпак обтекаемой формы, что улучшило его аэродинамические характеристики.

Изменения коснулись крыльев и рулей, с помощью которых корректируется полёт бомбы. Однако сам усовершенствованный модуль на фото заблюрен (размыт).

Доработка в боевых условиях

Ранее часть «умных» боеприпасов не достигала цели, поэтому и возникла необходимость доработать конструкцию, пояснил ИА Регнум на условиях анонимности бывший военнослужащий российских ВКС, ветеран военных действий.

Модуль предназначен для превращения свободно падающей авиабомбы в корректируемый боеприпас. Для этого бомба и снабжена складными крыльями, оперением и модулем управления, пояснил собеседник.

Адаптация модуля шла в условиях СВО, поэтому некоторые технические несовершенства пришлось устранять на ходу, заметил источник ИА Регнум.

Он упомянул инцидент с нештатным взрывом авиабомбы, имевший место 21 апреля прошлого года в Белгороде. Тогда, по сообщению Минобороны, произошёл «нештатный сход авиационного боеприпаса» с истребителя-бомбардировщика Су-34.

На месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, несколько человек получили травмы. По ряду сообщений, речь шла о ФАБ-500. Такая же бомба была обнаружена 22 апреля, там же в Белгороде, на глубине 7 метров.

Это был единственный случай «нештатного схода». «Бывает, что противник в полях находит отклонившиеся бомбы. Это нечастое явление, но его нужно стараться избегать. Тем более что ранее пуски осуществлялись по одной-две штуки. Сейчас Су-34 их сбрасывают россыпью, нужно повышать точность применения», — отметил собеседник ИА Регнум.

На «чугуниевой» основе

Адаптация полуторотонных авиабомб к модулю УМПК может серьёзно расширить возможности тактической авиации по поддержке наземных сил.

Тяжёлые боеприпасы могут применять при точечных ударах по укреплённым позициям, долговременным огневым точкам и другим узлам обороны противника.

Для создания «умной» бомбы используются ранее уже готовые боеприпасы — обычные неуправляемые бомбы, которые иронически называют «чугуниевыми».

Таким образом, изготовление наших «умных» боеприпасов обходится дешевле, чем производство схожих по характеристикам американских бомб семейства JDAM.

Противник оценил российскую новинку

Впервые бомбы ФАБ-1500, оснащённые модулем планирования и коррекции, были применены в октябре 2023 года.

С их помощью был поражён командный пункт противника на запорожском направлении. Однако полуторатонные бомбы пока применяются не так массово, как их «младшие сёстры» из семейства ФАБ.

Планирующие авиабомбы уже стали серьёзной проблемой для украинских солдат на позициях, отмечала The New York Times. По словам бойцов ВСУ, опрошенных американским изданием, российские бомбы уничтожают подземные сооружения и наносят не только физический, но и психологический урон.

«Они запускают до восьми бомб в час — по две за раз. Это похоже на то, что на тебя обрушивается самолет, как будто открываются врата ада», — жаловался один из украинских военных.

Журналисты также сообщают, что в результате действий авиации была уничтожена инфраструктура, используемая командованием ВСУ для руководства неудачным летним контрнаступлением на запорожском направлении.

Бомбы помогут «вскрыть» оборону ВСУ в Авдеевке

Увеличение габаритов планирующих бомб поможет ВКС не только «вскрывать» бункеры ВСУ, но и поражать целые оборонительные узлы.

В первую очередь это касается больших промышленных предприятий, которые ВСУ используют в качестве укрытий для военной техники, а также для размещения личного состава.

«Бои в Донецкой агломерации, в тех же Марьинке и Авдеевке, показали, как важно иметь высокоточные тяжёлые боеприпасы. Честь и хвала артиллерии, но в Марьинке ситуация начала меняться в том числе после того, как начали работать ВКС. Один точный удар бомбы в тонну весом может заменить работу целой батареи», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Он отмечает — ФАБ-1500 могут очень пригодиться при разрушении обороны ВСУ в той же Авдеевке, в районе коксохимического комбината.

«Это не «бункерная бомба», потому что проникающей боевой части у неё нет, но укрепления будет уничтожать», — добавил наш источник.

Пуск «умной» авиабомбы происходит с существенного расстояния от линии фронта, что делает бомбардировщики недосягаемой целью для ПВО противника.

15 сюрпризов в одной упаковке

Успехи российской авиации вдохновляют предприятия «оборонки» на расширение линейки боеприпасов, оснащённых модулем планирования и корректировки.

В 2024 году будет изготовлена первая партия планирующих авиабомб ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель», сообщила пресс-служба концерна «Ростех».

Как отметили в компании, боевая кассетная часть бомбы состоит из 15 самонаводящихся поражающих элементов.

Бомбу пускают в 30 километрах от цели, после чего она самостоятельно планирует на объект.

Непосредственно над целью боевая часть раскрывается и рассеивает поражающие элементы. Каждый суббоеприпас спускается на индивидуальном парашюте, самостоятельно планирует на цель, идентифицирует и поражает её.

«Идеальная цель для такой бомбы — это артиллерийская батарея или развёрнутый комплекс ПВО, где есть пусковые установки, радиолокационные станции, командный пункт, — поясняет источник ИА Регнум.

Одного пуска может хватить, чтобы вывести из строя сразу все машины или серьёзно их повредить. «Но и против пехоты в окопах тоже может применяться или против скоплений бронетехники», — добавил собеседник.

Пилотов научат обращению с «умными» бомбами

Эффективность в применении «умных» боеприпасов была оценена на самом высшем уровне. В октябре 2023 года стало известно, что в ВКС будет реализована программа массового обучения лётчиков использованию бомб, оснащённых модулем УМПК.

Для этой цели в один из учебных центров ВКС была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, оборудованных для применения «умных» бомб.

В будущем предполагается увеличить число летчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, с целью в дальнейшем наращивать количество ударов «умными» бомбами на всём протяжении фронта.

Ранее в интернете публиковалась информация о том, что российские ВКС ведут работу по адаптации «умных» боеприпасов для применения с бомбардировщиков Су-24. Также ведутся работы по улучшению программного обеспечения, используемого для управления модулем.

Так что в будущем будет расширяться не только номенклатура используемых бомб, но и число специалистов, способных их использовать, и машин, пригодных для нанесения высокоточных ударов.

Противник запаздывает

При этом эксперты призывают не считать управляемые бомбы «супероружием».

С появлением в распоряжении украинских ВВС американских истребителей F-16, которые могут использовать широкую линейку натовских боеприпасов воздух — воздух, российским бомбардировщикам придётся действовать с большей осторожностью.

Также ВСУ могут получить новые зенитные ракеты для комплексов Patriot: MIM-104C и MIM-104E GEM-T, способные поражать цели на расстоянии 160–140 км на высотах, с которых обычно осуществляется пуск боеприпасов с УМПК.

Однако в любом случае ВСУ не располагают достаточным количеством зенитных комплексов американского производства для закрытия «всего» воздушного пространства.

А поскольку страны НАТО тормозят процесс передачи ВСУ истребителей F-16, российские бомбардировщики будут чувствовать себя в украинском небе вполне вольготно ещё долгое время.