Белгород, 21 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Момент детонации снаряда после падения в Белгороде в четверг, 20 апреля, попал на видео.

Павел Колядин/ТАСС Воронка от взрыва в Белгороде

На кадрах видно, что боеприпас сдетонировал под землей через существенный промежуток времени после падения.

В Министерстве обороны объяснили, что взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС России. В результате взрыва на месте происшествия образовалась воронка радиусом 20 метров.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, три женщины получили ранения, одна из них добровольно отказалась от госпитализации. Двух других госпитализировали в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гипертонией соответственно.