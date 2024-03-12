Материалы с тегом «ВКС РФ»
«Не дотянул до ВВП». Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке, сообщило 12 марта Министерство обороны России в своём Telegram-канале. Комментарии Минобороны Министерство обороны сразу же...
12 марта 2024
Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полёты над двумя морями
Бомбардировщики Ту-22МЗ и истребители МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полёты в пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщило 12 марта Министерство обороны. Сопровождение самолётам дальней авиации обеспечивали Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута...
новость часа
12 марта 2024
Экипажи Су-34 ударили по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-комических сил России нанесли удар по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России...
11 марта 2024
Полянский заявил, что простым украинцам угрожают лишь их силы ПВО
Мирные граждане Украины неоднократно могли убедиться в том, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а их жизням угрожают лишь непрофессиональные действия украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного...
9 марта 2024
Экипажи Су-34 поразили укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России поразили укрепрайон Вооружённых сил Украины на авдеевском направлении. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в Министерстве обороны. «Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по укрепрайону и живой...
новость часа
8 марта 2024
Путин назвал правильным решением модернизацию ракетоносца Ту-160
Решение о модернизации сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 было правильным. Об этом 7 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Я думаю, что мы сделали правильно, приняли правильное...
7 марта 2024
Эксперт сообщил о росте безвозвратных потерь ВСУ на донецком направлении
В украинской армии на донецком направлении растут безвозвратные потери, российская авиация наносит ВСУ серьёзный ущерб, сообщил 7 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. «По перехваченным данным, стало известно о росте безвозвратных потерь ВФУ (вооружённых формирований Украины...
7 марта 2024
Экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в Министерстве обороны. «Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и скопление живой...
6 марта 2024
Госдеп США ввёл санкции против ВКС России
Госдепартамент США внёс Воздушно-космические силы России в санкционный список. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства. Кроме того, в чёрном списке оказались ЧВК «Вагнер», россиянин Павел Шевелин, компания...
5 марта 2024
МУС выдал ордера на арест командующего ЧФ и командующего Дальней авиацией
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России адмирала Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении суда 5 марта. Уточняется, что ордера выдали «в...
5 марта 2024
Российским ВКС в зоне СВО обеспечили необходимый уровень лётной годности
Участвующим в спецоперации ВКС России обеспечили необходимый уровень лётной годности, заявил 5 марта министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом ВС РФ. «Отмечу, что достигнутые мощности предприятий [Объединённой двигателестроительной] корпорации...
5 марта 2024
Российский лётчик подсказкой спас своего сослуживца в зоне СВО
Лётчик истребителя Су-35 ВКС России, капитан Алексей Ведящев во время выполнения боевого задания спас сослуживца, предупредив его о летящей ракете. Видео с рассказом пилота опубликовал Telegram-канал Министерства обороны России. «Ведомого своего предотвратил по нему попадание. Мы летели ночью, я...
новость часа
4 марта 2024
ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ
Экипажи российских сверхзвуковых истребителей Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и личному составу ВСУ на краснолиманском направлении боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожение целей противника подтвердила разведка. После успешно выполненной задачи пилоты...
4 марта 2024
ВКС РФ уничтожили в Алеппо лагерь боевиков, обстреливавший сирийские войска
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ разбили в сирийской провинции Алеппо не менее 25 террористов в лагере боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. По информации замруководителя центра контр-адмирал Вадима...
3 марта 2024
ВКС России не дают украинским самолётам взлететь с аэродромов
На авдеевском направлении специальной военной операции украинские самолёты не могут покинуть аэродромы базирования, взлететь противнику не позволяют российские истребители, проинформировали в Минобороны РФ. Отмечается, что в заданном районе целью боевого дежурства в воздухе экипажей ВКС России...
2 марта 2024
Российские военные лётчики ударили по целям ВСУ под Авдеевкой
Российские истребители Су-25 Центральной группировки войск нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что лётчики получили координаты целей и вылетели на выполнение боевых задач в составе пар на скорости около...
1 марта 2024
Военная авиация РФ поразила личный состав ВСУ ракетами С-13 «Тулумбас»
Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком участке фронта 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас». Об этом 29 февраля сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами с последующим...
29 февраля 2024
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорный пункт и живую силу Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в Министерстве обороны. «Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России...
27 февраля 2024
Эксперт рассказал, когда в России появится боевой самолёт шестого поколения
Боевой самолёт шестого поколения может появиться в России к 2050 году, сейчас военные и эксперты обсуждают его концепцию, сообщил 26 февраля научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов. «В настоящее время мы размышляем...
26 февраля 2024
Бойцы группировки войск «Центр» поразили 17 опорных пунктов ВСУ
Российские военные группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки поразили 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «Подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации улучшили своё...
24 февраля 2024