Ереван сделал очередной антироссийский шаг. Армянские власти на днях приняли решение остановить вещание в стране канала «Спутник-Армения», отозвав на месяц лицензию у его ретранслятора — радиостанции «Тоспа». Кроме того, ретранслятору был выставлен штраф в 500 тысяч драмов (около 1200 долларов).

Иван Шилов ИА Регнум

Армянские власти обозначили тут две претензии. Во-первых, к программе «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой автор якобы «допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это морального права как иностранный гражданин» (Кеосаян — гражданин России).

Во-вторых, к программе «Абовян Time», где бывший депутат армянского парламента Арман Абовян якобы допустил утверждения, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».

Эфенди обиделся

По сути же, работа «Спутника» была приостановлена из-за того, что тамошние комментаторы критиковали нынешний антироссийский курс премьер-министра Никола Пашиняна. Который, напомним, игнорирует все саммиты, связанные с российскими интеграционными проектами на постсоветском пространстве, но при этом регулярно появляется на европейских площадках, а его жена и представители — на украинских.

Более того, этот запрет полностью встраивается в нынешний внешнеполитический курс Пашиняна, в рамки политики пересмотра отношений с Россией, которую проводит нынешняя армянская власть, поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

«И, как мы видели на примере других стран, одним из инструментов ухода на Запад является ограничение работы российских СМИ», — отметил собеседник.

Сами авторы запрещенных программ ответили Пашиняну и запретителям достаточно жестко. «Обращать внимание на то, что говорится в СМИ, — это удел маленьких, нищих духом, трусливых политиков. Их поступок, регулятора, подтверждает всю справедливость того, что я говорил в этой программе», — заявил Тигран Кеосаян.

«В угаре антироссийской — и антиармянской — пропаганды власть… действует по старым лекалам, пытаясь закрыть рот тем, кто говорит правду», — говорит Арман Абовян.

Жестко отреагировала и глава RT супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян. «Драма на 500 тыс. драмов. Эфенди (почтительное обращение к турку. — Прим. ред.) опять обиделся», — заявила она.

А вот позиция официальной Москвы была куда мягче. «Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении», — отмечается в заявлении российского посольства в Армении.

Причем дипломаты добавляют, что решение о приостановке вещания российского СМИ в «дружественной нам Армении» принято всего через неделю после прошедших 14 декабря консультаций российской Минцифры и министерства высокотехнологичной промышленности Армении. В Москве консультации сочли удачными — стороны «договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов».

Проще говоря, через неделю после того, как российские власти, отвечая на претензии Еревана о якобы необъективном подходе российских СМИ к освещению русофобской и армянофобской политики Никола Пашиняна (сдавшего Нагорный Карабах, возложившего вину за это на Москву и в целом разрушающего отношения Армении со Россией, от которой зависит существование армянского государства), выразили готовность пойти на определенные компромиссы.

Готовность, которую Пашинян, по сути, проигнорировал. «Так что этот запрет — еще и своего рода послание Москве. Демонстрация ей того, что Пашинян будет поступать так, как считает нужным, и реакция России его не волнует», — поясняет Айк Халатян.

Пусть идут?

В этой связи многие эксперты удивляются тому, что со стороны российских чиновников не последовало более жёсткого ответа. Ведь Москва обоснованно резко реагирует, например, на преследования российских и аффилированных с Россией журналистов в Прибалтике или странах «большой Европы».

По мнению Халатяна, подобный осторожный подход является проблемой не только политики России в Армении, но и на всей российской периферии. «Проблема в целом в подходе России к информационной работе на постсоветском пространстве. Средств, которые в это вкладываются, недостаточно. И самое главное, власти постсоветских стран уверены, что Москва будет закрывать глаза на ущемление работы своих СМИ», — считает собеседник.

Халатян приводит аналогии с Западом и с Соединенными Штатами, которые жестко отстаивают интересы своих СМИ, считая их очень важным инструментом внешней политики. «И они никогда не позволяют властям постсоветских стран считать, что те могут повлиять на информационную деятельность американских СМИ», — считает Халатян.

Однако дело не только в этом. Осторожную политику Москвы в отношении режима Никола Пашиняна (который, очевидно, взял антироссийский курс и с него не свернет) можно объяснить ещё двумя факторами.

Во-первых — нежеланием провоцировать какие-то серьезные кризисы на постсоветском пространстве в период СВО. Именно поэтому Москва пытается подморозить ситуацию и не реагировать на какие-то провокации, целью которых является побудить ее нарушить статус-кво (например, попросить Армению на выход из ОДКБ и Евразийского союза).

Во-вторых, дело в понимании нынешнего психологического состояния армянского населения. Которое проголосовало за Пашиняна после сдачи последним Карабаха и продолжает поддерживать его антироссийский курс. Отчасти потому, что этому населению надо на кого-то возложить вину за предательство карабахских армян (совершенное армянской властью, которую выбрало то самое армянское население). И с этой точки зрения жесткая политика Москвы в отношении Пашиняна будет восприниматься как шаги против самой Армении.

Поэтому сейчас жестко реагировать несвоевременно и бессмысленно — эта реакция ничего не изменит и не приведет к, условно, выходу армян на улицы для свержения антироссийского премьера.

Гораздо эффективнее, возможно, позволить армянскому населению пройти путь с Пашиняном до коллективного трагического конца. И если оно вовремя не одумается, если оно не образумится и не свернет с пути разрыва отношений с Россией (после чего потеряет новые территории в пользу того же Азербайджана), то хотя бы станет живым примером для других партнеров Москвы в регионе. Примером того, как не надо себя вести.