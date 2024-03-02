Материалы с тегом «Маргарита Симоньян»
Симоньян обратилась к Шольцу после утечки разговора немецких военных
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале 2 марта предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу помощь в выяснении обстоятельств утечки беседы немецких офицеров. «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала она. Как передавало ИА Регнум...
2 марта 2024
Симоньян о проверке ФРГ записи разговора офицеров: жалко, я не ем попкорн
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на готовность контрразведки Германии начать проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера, упоминавших атаку на Крымский мост. Журналистка 2 марта поставила на смех действия ФРГ...
новость часа
2 марта 2024
Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Главное
Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии...
1 марта 2024
Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост
Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Германии, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Продолжительность опубликованной беседы составляет 38 минут. Разговор...
1 марта 2024
Бундесвер обсуждал возможную помощь Британии в подготовке ударов по РФ
Представители Вооружённых сил Германии (бундесвер) обсуждали возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России. Об этом говорится в тексте разговора немецких военных, который в своём Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия...
1 марта 2024
Атаку на Крымский мост обсуждали четыре высокопоставленных военных ФРГ
В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителя Бундесвера. Об этом говорится в тексте разговора немецких военных, который в своём Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Уточняется...
1 марта 2024
Опубликован текст разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост
Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии...
1 марта 2024
Песков прокомментировал аудио с обсуждением в ФРГ ударов по Крымскому мосту
У Кремля пока нет информации о содержании записи беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы не знаем ничего об этом содержании. Как будет доступна [запись], послушаем, тогда узнаем», — сказал Песков...
1 марта 2024
МИД РФ отреагировал на аудио с обсуждением в ФРГ ударов по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. «Интересно, что на этот счёт думает [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать...
1 марта 2024
Симоньян заявила, что немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту
Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Об этом 1 марта сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении. «На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут...
1 марта 2024
Россия не отступит в ходе спецоперации на Украине — Симоньян
Специальная военная операция является для России «священной войной», страна не отступит, пока не потушит этот «пожар», на Западе этого не знают, сказала 18 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала...
новость часа
19 февраля 2024
Симоньян: обществу нужна «справедливизация» правосудия, а не гуманизация
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала изменить систему правосудия в РФ — заменить гуманизацию на «справедливизацию». Своё мнение она выразила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По мнению журналиста...
19 февраля 2024
Симоньян призвала поменять закон о гражданстве РФ по этническому признаку
Необходимо законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 18 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром...
18 февраля 2024
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил данные о потерях ВСУ в Селидово
Главком ВСУ Александр Сырский засекретил данные о потерях из-за удара ВС РФ по полигону в городе Селидово. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила 13 февраля в Telegram-канале. «С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в...
13 февраля 2024
Симоньян заявила о правде, которую узнали жители США после интервью Путина
Многие американцы после просмотра интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону осознали, что в США им говорили неправду о происходящем на Украине, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она привела в качестве примера...
12 февраля 2024
Интервью с Путиным посмотрели около миллиарда человек, заявила Симоньян
Интервью президента России Владимира Путина, которое у него взял американский журналист Такер Карлсон, набрало в общей сложности, если учитывать разные страны мира, около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 11 февраля на...
11 февраля 2024
Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону
Готовность России к переговорам по решению ситуации на Украине является одним из важнейших моментов интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших...
9 февраля 2024
Симоньян рассказала британскому журналисту Розенбергу о 90-х годах в России
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту Стиву Розенбергу о жизни в России в 90-е годы. Подробности беседы главред пересказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» Британский журналист спросил Симоньян, почему лучшим...
5 февраля 2024
Симоньян призвала Вашингтон опомниться и очнуться
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала удары ВСУ по пекарне в Лисичанске и призвала Вашингтон вспомнить о словах из Декларации независимости США — документа, положившего «начало существованию Америки как государства». «И там такие чудесные...
5 февраля 2024
Симоньян опубликовала список военнопленных, погибших при крушении Ил-76
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших в результате крушения борта самолёта Ил-76 Министерства обороны России 24 января. «Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76», — написала Симоньян в своём Telegram-канале...
новость часа
25 января 2024