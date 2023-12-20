Малогабаритные беспилотники превратились в настоящее проклятье для бронетехники на передовой, зачастую оказываясь эффективнее артиллерии и других традиционных вооружений. При этом дроны оказались практически неуязвимы для существующих средств ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM

Угроза с воздуха вынуждает военных и конструкторов изобретать новые способы защиты бронетехники. В полевых условиях родились «мангалы» — металлические козырьки, защищающие бронетехнику от коптеров.

Но в дополнение к подобным «кустарным» поделкам появляются более технологичные разработки, которые призваны защитить бронемашины.

Об одной из таких разработок, которые уже поступили в зону СВО, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года в формате «прямая линия плюс большая пресс-конференция».

По словам президента, российские танки оборудуются комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которые предназначены для глушения беспилотников противника.

«Вы знаете: и в системах РЭБ многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все эти названия, может быть, даже лучше меня. «Лесочек» — новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно», — отметил Путин, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Кулько о поставках новых вооружений для армии.

«Лесочек» с сирийскими корнями

Вопросом защиты танков и другой бронетехники от беспилотников наши военные впервые задались во время сирийской кампании.

Именно здесь впервые дебютировали комплексы РЭБ «Лесочек» и ряд других разработок, пояснил ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев. Сообщения об использовании конкретно этого комплекса на сирийском театре военных действий датируются 2018 и 2019 годами.

С началом СВО комплекс прошёл обкатку в новых реалиях и после внесения улучшений уже начал массово поступать на вооружение.

Mil.ru Малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек»

В изначальном варианте, комплекс предназначался для постановки активных помех и подавления сигнала радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Также комплекс позволяет заглушить радиосвязь противника. Установка РЭБ весит всего несколько килограммов — это позволяет устанавливать его на бронетехнику или даже переносить в рюкзаке.

«Есть подтверждение размещения модулей с «Лесочком» на лёгкой бронетехнике ВДВ, на ТОС (тяжелых огнемётных системах) и танках», — пояснил Тумбарцев.

Взят на вооружение и носимый вариант комплекса, который предназначен для пехоты — но в открытых источниках «его фото-видео не светились», добавил собеседник ИА Регнум.

Чем шире применение таких комплексов — тем выше выживаемость техники на поле боя, отметил Тумбарцев.

В дальнейшем «Лесочек» был адаптирован для подавления сигнала управления дроном. При подлёте вражеского коптера к цели комплекс глушит сигнал управления, из-за чего беспилотник отклоняется от курса и падает, не причинив особого ущерба.

Комплекс неоднократно показывал себя в деле во время общевойсковых учений, и командование сочло его эффективным, указывают эксперты.

«Лесочек» позволяет существенно повысить защиту техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и на местах стоянки», — отмечал на зимнем оперативно-боевом сборе 2021 года (он проходил на полигоне в Оренбургской области) начальник службы РЭБ Центрального военного округа полковник Николай Федоров.

«Тритон» разбивает волну

Защитить бронетехнику от дронов призван не только «Лесочек». Известно минимум о двух компактных комплексах РЭБ, которые можно размещать «на броне» или военных автомобилях. Это комплексы «Тритон» и «Волнорез». Обе разработки были представлены на форуме «Армия-2023».

«Волнорез» подавляет радиочастоты в диапазоне от 170 мегагерц до 7 гигагерц. Это позволяет эффективно глушить сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров. Комплекс «Тритон», в свою очередь, создаёт активные помехи в радиусе до 400 метров на частотах 800+ и 900+ мегагерц.

Mil.ru РЭБ «Тритон»

Основной задачей «Волонорезов» называют борьбу с FPV-дронами (коптерами-камикадзе, которыми оператор управляет от первого лица. — Прим. ред). Хотя детали по понятным причинам в открытых источниках не публикуются.

«Как правило, оператор FPV-дрона стремится поразить танк по наименее бронированному участку. Это борт или корма. Идеально — добиться поражения двигателя и (или) детонации боеприпасов», — поясняет Максим Тумбарцев.

Если же сигнал удастся перехватить на подлёте, дрон может попасть в козырёк, в другой участок, где попадание будет не таким критичным.

«Накидка»-невидимка

Комплексы РЭБ — не единственная отечественная разработка, с помощью которой выживаемость нашей бронетехники в СВО должна повыситься.

На том же форуме «Армия» были презентованы комплекты средств снижения заметности. Если попросту — «чехлы» из специализированной ткани, снижающие заметность бронетехники.

Комплекты средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка» появились в зоне СВО вместе с первыми танками Т-90М.

Комплекты предназначены для маскировки танков от радиоэлектронной разведки и тех средств поражения, которые используют тепловизионную головку самонаведения.

Один из внутренних слоев ткани отвечает за экранирование теплового излучения, не пропуская его наружу.

Благодаря этому внешняя поверхность «Накидки» имеет температуру окружающей среды. Это делает танк или другой объект невидимым для тепловизоров. Также в состав комплекта входит радиопоглощающий слой ткани, который снижает отражение радиосигналов.

Это позволяет защитить объект не только от дронов, использующих тепловизионные системы обнаружения, но и от огня современных ПТРК — противотанковых ракетных комплексов.

Ещё одна разработка, призванная защитить технику, — радиопоглощающий материал «Терновник» — также служит для снижения радиолокационной заметности. Судя по представленным на форуме образцам, комплекс может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с «Накидкой».

При этом «чехол» может дополнительно затруднять визуальную идентификацию техники. Для этого комплект можно перекрасить в маскировочные цвета или замаскировать под траву или мох.

Кадр из видео Росгвардии Т-90М с комплексом Накидка и импровизированной маскировкой

В зоне спецоперации комплекты «Накидка» и «Терновник» были замечены на наиболее современных танках — Т-90М и Т-80БМВ. Комплект «Накидка» также можно увидеть на машинах оперативного ракетно-тактического комплекса «Искандер-М».

«Комплекты снижения заметности могут, если потребуется, сочетаться с мобильными установками РЭБ. В теории это ещё больше повысит шансы на выживаемость», — отмечает Тумбарцев.

«Повысит шансы вернуться невредимым»

Безусловно, есть предел возможностей любой защиты — и развёртывание новых средств защиты не значит, что все украинские дроны теперь будут падать, указал эксперт.

«Но использование современных разработок, тех же «козырьков», блоков динамической защиты — всё это повышает шансы танка вернуться из боя невредимым», — отмечает Максим Тумбарцев.

В перспективе использование современных комплексов защиты от дронов может быть расширено и на другие виды техники, включая даже грузовики и легковые машины.

Зачастую операторы FPV-дронов выбирают именно такую технику в качестве цели, осознавая, что танковая броня может оказаться «не по зубам».

Поэтому будущее военной мысли в любом случае останется за мобильными комплексами радиоэлектронной борьбы. Особенно по мере того, как дроны станут столь же массовым вооружением, как снайперские винтовки или пулемёты.

И в этом смысле российские разработчики серьёзно опережают зарубежных «коллег», у которых нет возможности испытать свои разработки в полевых условиях, отмечает эксперт.