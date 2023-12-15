Большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещённая в этом году с прямой линией, ожидаемо вызвала большой интерес со стороны мировых СМИ. Издания Запада и Глобального Юга написали о главных тезисах пресс-конференции, о ее антураже, а также о том, зачем она была проведена.

Иван Шилов ИА Регнум

Да, некоторые написали о причинах крайне сомнительно. «Пресс-конференция проходила в конце крайне непростого для Путина года. Российский президент, в отличие от года прошлого, решил встретиться с журналистами, несмотря на военные неудачи и изменение ситуации на Украине», — пишет Times of India. Не объясняя, где именно Россия в этом году (в отличие от прошлого, где было отступление из Херсона и Харьковской области) получила «военные неудачи».

Впрочем, другие индийские издания написали как раз наоборот. «Решение Путина провести пресс-конференцию в этом году, возможно, демонстрирует, куда сейчас дуют ветра войны. У Украины быстро заканчиваются люди и деньги, необходимые ей для продолжения военных усилий», — указывает The Indian Express».

Тот факт, что это событие вообще произошло, свидетельствует о том, что Путин чувствует себя сильнее и в большей безопасности, чем когда-либо с начала военной операции, считает индийское издание.

В том, что касается СВО, состояния экономики «и перспектив на еще один шестилетний срок у власти он выступал крайне уверенно — и это признак его растущей веры в то, что он сможет пережить западных союзников Украины», — соглашается с этим тезисом лондонская The Guardian.

И действительно, пресс-конференция произошла в ситуации, когда украинское наступление выдохлось, когда западная помощь сокращается и когда целый ряд западных политиков начинают тонко намекать на возможность некой заморозки конфликта.

Однако и тут все заметили акценты Владимира Путина. «Путин заявил о том, что на Украине не будет мира до тех пор, пока все цели (российские, разумеется. — Прим. ИА Регнум) не будут достигнуты». Этот заголовок издания Huffington Post проходит красной нитью через большинство других статей, посвященных речи российского президента.

Некоторые выбирали даже заголовки пожестче — например, The Wall Street Journal, указавший, что «Путин обещает продолжить войну на Украине».

Эти однозначные заявления российского лидера являются уже не прозрачным намеком (который делал тот же глава МИД Сергей Лавров), а прямым ответом на проходящий последние месяцы западный зондаж относительно введения режима перемирия. Режима, который будет подразумевать продолжение оккупации Киевом российских территорий и возможность Запада перевооружить Украину.

Большинство же западных СМИ сконцентрировались, как обычно, на домыслах и допущениях, а также на борьбе с ветряными мельницами. Так, например, на «Радио Свобода» (финансируется правительством США, признано иноагентом в РФ), комментируя слова Путина о целях СВО, снова попытались «развенчать российскую ложь» об Украине.

С самого начала военной операции в феврале 2022 года Путин заявлял, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, говорится в публикации. «Термины, которые кремлевские чиновники использовали для ложных утверждений о контроле киевского правительства нацистами, хотя президент Украины Владимир Зеленский является евреем и потерял родственников во время Холокоста», — возмущается «Радио Свобода».

Но при этом оно аккуратно опускает момент, когда Путин аргументировал нацистский характер киевского режима — в частности, рассказывал о героизации Степана Бандеры или об аплодисментах, которыми глава администрации президента Украины награждал нацистского карателя Ярослава Гунько в Канаде.

Еще один тезис «Радио Свобода» касался самой свободы. «Никто не бросил Путину вызов через вопросы о количестве погибших в войне, которое оценивается более чем в 300 000 россиян, а также о его жестоком подавлении инакомыслия и оппозиционных лидеров, таких как Алексей Навальный. Или о том, как будет выглядеть еще один срок Путина у власти», — пишет издание.

Однако свободолюбивое издание почему-то забывает, что на пресс-конференцию «подавляющего инакомыслия» Владимира Путина были приглашены западные журналисты.

Тогда как российские у того же «свободолюбивого» Джо Байдена ничего спросить не могут. И даже этим западным журналистам был абсолютно неинтересен ни гражданин Навальный, ни количество жертв среди российских солдат (которое, между прочим, засекречено до конца войны — как это и делается в приличных странах), ни тем более как будет выглядеть срок Путина. Они спрашивали об американских шпионах, находящихся в российских тюрьмах, а также о том, планирует ли Владимир Путин встречаться с Эммануэлем Макроном.

У испанской El Mundo вообще произошел разрыв шаблонов — издание не поняло, почему в «авторитарной» России в ходе пресс-конференции Владимира Путина на специальных экранах в зале появлялись скептические вопросы от зрителей.

Например, о несоответствии реальной России тому, что показывают по телевизору, а также о газификации регионов и демобилизации солдат. «Вчера вечером в социальных сетях аналитики и зрители обсуждали, были ли эти непочтительные сообщения искрами бунта, которые вовремя не удалось обнаружить, или же трещиной, которая была намеренно расширена для того, чтобы пресс-конференция была больше освещена в СМИ», — пишет мадридское издание.

Не понимая, что это не трещина и не искры бунта. А голос части избирателей, к которому российская власть готова прислушиваться. Поскольку она, в отличие от европейской, не бросается фразами из серии «неважно, что думают мои избиратели».

А Путин думает. Поэтому сложно не согласиться с Fox News. «Выступление Путина на пресс-конференции было в первую очередь нацелено на внутреннюю аудиторию. Дало ему возможность лично решить проблемы простых российских граждан и укрепить свою власть в преддверии президентских выборов в России, назначенных на 17 марта», — пишет издание.

Впрочем, были и те, кто сосредоточился на тезисах, касающихся их стран. Так, например, аргентинцы обратили внимание на критику президентом Путиным планов аргентинского лидера Хавьера Милея провести долларизацию — то есть перейти на доллары США во внутренних расчётах. «Логика понятна. Но это существенная потеря суверенитета страны. Если страна не видит другого выхода, это ее решение. Но это потеря суверенитета», — приводит его слова (а точнее, свою интерпретацию их) аргентинская La Nacion, при этом особо не комментируя.

А вот другие комментировали, да еще как. Так, например, израильские СМИ, конечно же, обратили внимание на слова Путина о Газе. В частности, на попытку сравнить российскую СВО и «то, что происходит в секторе Газа», после чего «почувствовать разницу». Так, издание Times of Israel посвятило целую статью тому, почему Путин тут неправ. С аргументацией из серии о том, что российский президент необъективен («Путин стремится к более тесным связям с правительством Ирана, ключевым союзником и финансовым спонсорам ХАМАС), а также что заявления российской стороны о контроле Украины нацистами «ложные».

Что российская армия обвиняется в совершении военных преступлений на Украине (правда, почему-то этому нет никаких доказательств — в отличие от видеофиксации израильских преступлений, которые делают сами же израильские военные), а также что «зависимость России от Ирана в поставке оружия для вторжения на Украину также испортила отношения между Иерусалимом и Москвой».

Забывая (или не замечая) того факта, что как раз отказ признавать украинских нацистов нацистами, передача оружия киевскому режиму и отправка туда наемников стали тем фактором, который испортил отношения между Москвой и Тель-Авивом. В результате чего нынешняя позиция Москвы (относительно равноудаленная) является максимум того, на что может рассчитывать израильское руководство.