«Безумие в этом месте нарастает, и я не хочу в июне оказаться в психушке». Эти слова, произнесенные в мае 2023 года тогдашним спикером Палаты представителей Канады Энтони Ротой, оказались почти пророческими. Ошибка была лишь в том, что до стадии психушки палата дошла не в июне, а в сентябре, когда на заседании аплодировала украинскому нацисту Ярославу Гунько, десятки лет назад ставшему гражданином Канады по фамилии Гунка.

Иван Шилов ИА Регнум

Аплодировала палата в присутствии главы Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Сам спикер Рота назвал нациста «украинским героем, канадским героем» и поблагодарил его «за всю его службу».

«Когда он произносил эти слова, можно было почти увидеть, как активируются одна-две клетки мозга, как будто он смутно осознавал, что любой в военной форме, сражавшийся тогда с русскими, скорее всего, был нацистом», — пишет канадский журналист Дон Брейд.

Смутно осознавать должен был, конечно, не только Энтони Рота.

«Судя по всему, те, кто пригласил на заседание 98-летнего Ярослава Гунку, и те, кто встал, чтобы аплодировать ему, забыли, на чьей стороне были Советы во время войны», — пишет издание Saltwire. «Если Ярослав Гунка воевал «против русских», пусть даже «за независимость Украины», это, несомненно, означало, что он воюет в рядах Гитлера», — утверждает издание Le Devoir.

Осознавать должен был и премьер-министр Трюдо, которого и без того сейчас нещадно критикуют за некомпетентность.

«За время своего почти восьмилетнего пребывания на посту премьер-министра Трюдо оттолкнул большинство наших основных торговых партнеров и ослабил наше положение почти во всех международных организациях — как военных, так и гуманитарных. Мы даже не помогли после сирийско-турецкого землетрясения в этом году, когда могли бы отправить туда свои мобильные госпитали и водоочистные механизмы», — возмущается Toronto Sun.

И поэтому ему очень нужен был крайний — каковым власти и сделали спикера парламента, пригласившего престарелого нациста.

В конечном итоге козел отпущения премьера не спас: Трюдо всё-таки извинился. Однако сделал это в присущей ему манере, разыскав в скандале российский «пропагандистский след»: «Канада глубоко сожалеет» о Зеленском, который был запечатлен аплодирующим Гунке — образ, который был использован российскими пропагандистами.

«Все мы, кто был в Палате в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и хлопали, хотя мы делали это, не осознавая контекста. <…> Это было ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», — добавил премьер-министр Канады.

«Это было позором для Палаты представителей и канадцев, и я думаю, что спикеру следует прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Собственно, он и подал — и подал под правильные с политической точки зрения слова.

«Никто, включая коллег-парламентариев и украинскую делегацию, не знал о моем намерении или моих словах до того, как я их произнес, — заявил Энтони Рота. — Инициатива была полностью моей, человек был из моего избирательного округа». Ну и также спикер выразил «глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и во всем мире».

Народам Советского Союза, где Гунка совершал военные преступления, спикер извинений, конечно, не принес. И Москва сейчас требует от Оттавы не только извинений, но полноценного наказания виновных. «Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали Зеленского, никто не извинился», — прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

Также Россия требует наказания самого Гунки. «Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать тем, кто собирается предать правосудию, этого преступника», — говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Причем под «тем, кто собирается», он имеет в виду не только Россию.

«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС «Галиция», я предпринял шаги к возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек. В генпрокуратуре же Канады пояснили, что никаких документов от Польши не получали, и до того момента комментировать слова польского министра не будут.

Судя по всему, и выдавать Гунку никто не будет. Ведь тогда придется сознаваться в грехах прошлого и как-то пытаться их исправлять. Дело в том, что после Второй мировой в Канаде осело до 2 тысяч военных преступников — и это еще самые скромные данные.

Нацистским коллаборантам в Канаде было комфортно потому, что в правление кабинета Маккензи Кинга Оттава их сначала приняла, а затем, при его преемнике Луи Сен-Лоране, канадские власти фактически отказались соблюдать вердикт Нюрнбергского процесса, называвшего всех участников нацистских и пронацистских группировок автоматически виновными в военных преступлениях.

Вместо этого премьер Сен-Лоран ввел принцип персональной ответственности: нацист будет преследоваться по закону только в том случае, если будет доказана его личная вина в совершенных преступлениях.

И эта позиция полностью соответствовала новому западному «духу времени».

«Те, кто еще накануне были врагами, предстали в ином свете, когда Холодная война подняла свою уродливую голову и СССР пришел на смену нацистской Германии и имперской Японии в качестве нового непримиримого противника Запада. В этих обстоятельствах украинские ультранационалисты, ополчившиеся против Сталина, снова стали дружелюбными и даже могли оказаться полезными», — поясняет издание Le Devoir.

Да, в конце Холодной войны в Канаде работала специальная комиссия, которая пыталась выявить из украинских иммигрантов военных преступников. Однако тогда ее деятельность была нивелирована лоббизмом местной украинской общины (которая, в общем-то, и возглавлялась этими преступниками или их детьми). И если сейчас Гунку выдать, то это может стать прецедентом для нового копания в биографиях переселенцев и их потомков. Причем начинать можно прямо с заместителя Трюдо Христи Фриланд.

Трюдо такие прецеденты не нужны, поэтому он всячески пытается замять конфликт. В частности, утверждает, что те, кто конфликт раздувает, играют на руку Владимиру Путину. «Я думаю, что будет очень важно, чтобы все мы дали отпор российской дезинформации и продолжили нашу стойкую и однозначную поддержку Украины», — заявил он.

Как опасается Toronto Sun, скандал станет огромной «пропагандистской победой» для Путина. По логике канадского издания, Москва якобы использовала тезис о необходимости денацификации Украины, «чтобы оправдать» начало военной операции. Запад и Киев настаивали, что никаких признаков неонацизма на Украине нет, но теперь Трюдо и его Либеральная партия «вручили» Москве образчик, «которым можно помахать перед лицом любого, кто возражает» против идущей военной операции, сетует Toronto Sun.