«Руки и ноги летят отдельно от солдат уже неделю», — такая странная и тревожная фраза прозвучала в сообщении, которое на этой неделе поступило в ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Смысл в следующем — в волонтёрские организации Бурятии обратились тяжелораненые участники СВО, которые (как сообщается) находятся в 437-м госпитале Минобороны в Улан-Удэ.

Некоторые военные из-за взрывных ранений лишились рук или ног. Но у бойцов ещё есть шанс не остаться калеками. Уровень отечественной хирургии позволяет вернуть человеку его же руку или ногу.

Но проблема в том, что раненых, по какой-то причине передислоцируют из города в город, из госпиталя в госпиталь. Отдельными «бортами» летят их конечности, и зачастую доставка этого хирургического груза в операционные запаздывает.

Это лишь одна из немногих жалоб, переданных бойцами через волонтёров. «Осмотра вчера не было, дежурный врач не подходит, а дежурная сестра лишь делает «обезболы» и перевязывает»,— пожаловались участники СВО.

Отметим, что речь идёт о сообщении, переданном через волонтёров. ИА Регнум дозвонилось до 437-го военного госпиталя в Улан-Удэ, но там отказались комментировать ситуацию, сказав, что никто к ним вообще не поступал.

«Натревожили, упустили»

Один из тех, кто сообщил о том, что лежал в госпитале в Улан-Удэ, — Андрей В. —сейчас «передислоцирован» на Дальний Восток — в другое военное медучреждение, госпиталь в Белогорске (Амурская область). Боец рассказал свою историю корреспонденту ИА Регнум.

На поле боя Андрею оторвало пятку. Заключение врачей: «острая кровопотеря» с осложнением в виде постгеморрагической анемии. Сам же Андрей описывает свои злоключения так.

«8 декабря нас очень болезненно транспортировали три с половиной часа из Москвы — точнее, из восьмого филиала госпиталя им. Бурденко в Химках — до аэропорта. После мы прождали до вечера, и нас увезли обратно, перевязку в дорогу нужно было себе выбивать», — рассказывает собеседник.

Со слов Андрея, «отправили уже на следующий день». «В нашем рейсе было 114 человек, 50% из них были с тяжёлыми травмами. У меня же, по документам, рана на тот момент была чистая, без абсцесса», — поделился собеседник.

По его словам, после того как рейс отменили и раненых вернули, врачи не стали проводить повторный осмотр больных, хотя это нужно было сделать, ведь в группе было много пациентов с тяжелыми травмами. По утверждению военнослужащего, в «Бурденко» нет спецгрузчиков для больных, а раненых разгружают медики и водители.

Сам перевод с места на место объяснили тем, что нужно освободить палаты для новой партии военных пациентов, сказал Андрей В.

«После чистки раны под наркозом в «Бурденко» раненый сменил несколько госпиталей в разных городах (самая долгая промежуточная остановка — в Улан-Удэ).

Андрей Ветров ИА Регнум Участник СВО в Филиале № 4 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» МО РФ

«В Бурятии оставляли «на перевал» на полтора дня. Там сделал перевязку волонтёр без всякого образования, и рана начала подгнивать, натревожили, упустили, — рассказывает участник СВО. — На 10-й день меня переводят в Белогорск. Дороги и перелёты привели к тому, что теперь всё надо заново делать. Так доктор сказал».

По прилете в Белогорск Андрею пришлось делать новую операцию по чистке, которая, как подчёркивает собеседник, не потребовалась бы при своевременном и компетентном лечении.

«Доктор сказал перед операцией, что у меня нашли «палочку», и её не останавливают антибиотики. Могут ногу полностью отрезать, сейчас остается только ждать итога», — сказал Андрей.

«Зачем изначально в Москве так сделали? Сам в шоке, было же уже всё лучше, а теперь всё заново, но персонал в Белогорске хороший, доктор тоже, в своих силах сделает всё по максимуму», — поделился собеседник.

«На другой конец географии»

Андрей В. отправил жалобу в Комитет семей воинов Отечества (КСВО). Глава этой организации, член Совета по правам человека при президенте Юлия Белехова рассказала ИА Регнум: «С бойцом я связалась, и его уже отправили туда, где он будет проходить непосредственно лечение. Также ему сделали перевязку и обезболили».

Вопрос о том, что врачи не подходят к пациенту, снят. Сейчас делают всё необходимое, отметила член СПЧ.

Андрей Ветров ИА Регнум Участник СВО в Филиале №1 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н. Н. Бурденко» МО РФ

Итак, проблему одного бойца, к счастью, удаётся решать — в ручном режиме.

В такую беду, к сожалению, попал не только один Андрей. С его слов, «есть и другие ребята», которые нуждаются в помощи.

«Было в общем сто с лишним человек из разных филиалов, из разных госпиталей. Вчера ночью привезли ещё примерно столько же. В Москве не долечивают и отправляют на другой конец географии», — поделился боец с ИА Регнум.

Со слов собеседника, после перелёта раненые провели около полутора суток без всякого осмотра и помощи врачей. При этом они летели холодным, практически не отапливаемым «бортом», «толпой, практически в темноте».

Часть из этих раненых — «мой случай» (то есть тяжёлые травмы и ранения, грозящие ампутацией), подчеркнул участник СВО. Но, утверждает Андрей, многие боятся афишировать свои истории, «так как переживают, что после станет только хуже».

«Выписывают сразу в воинскую часть, даже не сняв швы»

Такие случаи халатности по отношению к раненым бойцам отмечаются и в других регионах, сказала ИА Регнум Екатерина Шульга, активист волонтёрской группы из Татарстана «Своих не бросаем 16».

Собеседница рассказала: в Петербурге, в хирургическом отделении Военно-медицинской академии им. Кирова лежит их подшефный — Дмитрий К., боец татарстанского добровольческого батальона «Тимер».

Изначально Дмитрий поступил в Ростов-на-Дону с ранением стопы с последующей ее ампутацией.

«Когда он попал в госпиталь в Ростове, мы ему передавали вещи, — рассказывает Шульга. — В разных городах у нас есть помощники, волонтеры или просто люди неравнодушные, мы им переводим деньги, они закупают необходимое. По этой же схеме и Дмитрию всё приносили, помогали».

Андрей Ветров ИА Регнум Участник СВО в Филиале № 4 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н. Н. Бурденко» МО РФ

Затем тяжелораненого бойца перевели в Санкт-Петербург. «Я думала, что всё, там проблем не будет»,— рассказывает Екатерина. С её слов, позже волонтёры связались с Дмитрием и выяснили — врач сказала раненому: «Мы тебя выписываем, а воинская часть сама тебя направит куда надо».

При этом, как рассказывает собеседница, в больнице участнику СВО не сделали положенных косметических или эстетических операций — не сняли швы. «Перевязку не делали с прошлой недели, всё болит», — передаёт Екатерина слова «подшефного».

По словам Дмитрия, на прошлой неделе вообще болел весь блок, а он сам был с повышенной температурой — возможно, вирусная инфекция, а возможно, и осложнения из-за ампутации стопы.

«Его месяц назад как положили, а его уже выписывают, то есть это первый случай, когда раненого отпускают так рано. Обычно всё идёт до полного выздоровления, включая протезирование и реабилитацию», — отметила активист организации, которая помогает в том числе и раненым бойцам. Волонтёры продолжат разбираться в этой ситуации, подчеркнула Шульга.

«Продолжают мотать по госпиталям»

Гражданские добровольцы из Улан-Удэ также стремятся помочь раненым, оказавшимся «на перевалке» в столице Бурятии. В их сообщении говорится, что волонтёры помогли организовать консультацию высококлассного специалиста — хирурга из Липецка.

Отсмотрев снимки солдата, который остался без ноги, врач сказал, что готов помочь и есть шанс спасти ногу. Но проблема в том, что по непонятной причине раненого не могут доставить до врача, а продолжают «мотать» по госпиталям, отмечают волонтёры. По словам находящихся в госпитале солдат, старший группы сказал, что таков приказ.

Андрей Ветров ИА Регнум Участник СВО в Филиале № 3 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н. Н. Бурденко» МО РФ

«Знать бы, что его больше недели будут таскать, его же могли своевременно прооперировать в родном городе, и на одного калеку было бы меньше, ногу бы сохранили, а так. Уже больше недели прокатали», — говорится в сообщении, поступившем в ИА Регнум.

Там же говорится — у другого бойца из той же группы, которого так же «катают по госпиталям», развалился аппарат Илизарова — медицинское устройство для соединения и сращивания переломов костей.

«Бедные наши мальчишки, нет мест в госпиталях, так хоть не мотали б по всей России, по прописке бы тогда, что ли, отправили», — отмечают улан-удинские волонтёры в своём письме.

Беспрецедентно высокая доля

Если в военных медучреждениях действительно не хватает мест для таких раненых, то это можно объяснить тем, что таких пациентов много.

Более половины участников СВО, которые проходят медико-социальную экспертизу, «имеют ампутации, из них 80% — это ампутации нижних конечностей», сообщил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, выступая в середине октября в Совете Федерации.

Беспрецедентно высокая доля ампутаций — «это такая яркая проблема… у нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет», — констатировал замминистра.

Но такое количество таких раненых, как и в целом пациентов из зоны СВО, вряд ли должно было стать критической проблемой для госпитальной системы.

Андрей Ветров ИА Регнум Больничная плата

Еще в самом начале года президент Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минобороны подключить гражданские больницы и поликлиники к оказанию медпомощи и реабилитации бойцов, раненных во время спецоперации.

Конечно, нельзя сказать, что указания не были исполнены — так, в конце октября в Москве заработал спеццентр для лечения и реабилитации тяжелораненых военных, торжественно открытый при участии мэра Сергея Собянина.О создании центра с примерно таким кругом задач (плюс реабилитация и переобучение участников СВО) шла речь в поручении президента правительству.

Но, увы, сообщения о проблемах продолжают поступать, в том числе и из прифронтовых регионов.

В конце октября на прямой линии с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым местные жители пожаловались на то, что в одном из военных госпиталей не организовано питание и выдача одежды для солдат.

Авторы обращения рассказали, что в этом госпитале уже проводились проверки, которые в итоге оказались безрезультатными, передавал портал «Открытый Белгород».

Губернатор Гладков взял решение проблемы на контроль — на место был отправлен главврач одной из центральных районных больниц.

«Если будет необходимость, помощь окажем, — подчеркнул глава области. — У нас с военными главными врачами связь постоянная, поэтому стараемся быстро помогать. Огромную помощь оказывают волонтёры». Проблему удаётся разрешить — но опять-таки точечно и в ручном режиме, с привлечением регионального руководства.

Но вопросы, с которыми сталкиваются раненые бойцы, требуют системного решения, подчёркивают волонтёры — собеседники ИА Регнум. Проблема нехватки мест в госпиталях налицо, и отдельный вопрос — зачем так «мотают» тех, кому требуется срочная помощь врачей, резюмирует член СПЧ Юлия Белехова.

Добавим, что вопрос о положении бойцов, переживших ранения, обсуждался и на прошедшей 14 декабря прямой линии с президентом (которая была совмещена с большой пресс-конференцией).

Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Первого канала — необходимо ли военнослужащим после ранений возвращаться в свои части, чтобы пройти ВВК (военно-врачебные комиссии). Этот вопрос решается при участии Минобороны, сообщил глава государства. ВВК можно пройти в пунктах и центрах реабилитации, куда бойцов направляют из госпиталей.

«Там, мне сказали, что налажено или, может быть, налаживается, — отметил Путин. — Я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов».