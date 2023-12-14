Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего 2023 года в прямом эфире. В этот раз мероприятие проходит в формате объединённой прямой линии и большой пресс-конференции. В ходе прямой линии граждане могут обратиться к главе государства с интересующими их вопросами. Путин выслушивает обращения, жалобы и по ходу отдаёт указания ответственным лицам.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

Также в рамках пресс-конференции, на которую, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году акредитированы и иностранные СМИ, журналисты зададут Путину интересующие их вопросы.

Всего пресс-служба президента получила более пятисот заявок на аккредитацию для участия в мероприятии.

В Гостином дворе, где и состоится мероприятие, ожидают около 600 журналистов. Именно столько мест для них отведено в зале: это федеральные каналы, региональные СМИ и иностранные издания. Обычно на пресс-конференциях и прямых линиях Путина сотрудники СМИ стараются одеться ярко и принести с собой красочные плакаты, потому что каждый будет стараться привлечь внимание президента, чтобы тот ответил именно на их вопрос.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.