Парламентская рабочая группа по вопросам СВО, которая работает с декабря прошлого года, в очередном докладе Владимиру Путину предложила распространить на добровольцев ряд льгот, которые сейчас полагаются только военнослужащим-контрактникам.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом 23 ноября сообщил в своём Telegram-канале глава группы, вице-спикер Госдумы Андрей Турчак.

Предлагается распространить на добровольцев такие льготы, как единовременные выплаты в случае ранения, единовременные выплаты семье в случае гибели бойца, вычет по НДФЛ (налогам на доходы физлиц), а также льготы по налогу на имущество.

Особая категория

Нужно пояснить, кто в данном случае имеются в виду под «добровольцами».

В зоне СВО воюет три категории российских бойцов, напомнил ИА Регнум Владислав Ефремов — доброволец с позывным Гусар, получивший тяжелое ранение в боях под Угледаром, ныне блогер и публицист.

Первая категория — призванные по частичной мобилизации. Их, как сообщил в сентябре 2022 года президент Путин, 150 тысяч из 300 тыс. мобилизованных.

Вторая категория — контрактники, то есть те, кто добровольно подписал договор с Минобороны. Их, по оценке президента, на середину сентября было около 300 тысяч человек. И, как сообщил Сергей Шойгу, только с сентября по октябрь контракты подписали 38 тысяч.

Александр Река/ТАСС Работа добровольческого батальона в зоне СВО

Наконец, третья категория, о которой и идёт речь в предложении Турчака, — это собственно добровольцы, то есть бойцы добровольческих формирований. «Есть, например, «Редут», есть БАРС, — поясняет Ефремов.

Если «Редут» — это частная военная компания (ЧВК), то БАРС (Боевой резерв армейский специальный) — формирование, созданное под эгидой Минобороны во исполнение указа президента от 2015 года «О создании мобилизационного людского резерва ВС России».

Ещё до начала СВО, в августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа (ЮВО) полковник Константин Запатоцкий сообщил: «Сейчас в округе дано задание на содержание в мобилизационном людском резерве до 38 тысяч человек. Проводится работа по отбору граждан в БАРС».

Кроме того, с лета 2022 года начали формироваться региональные добровольческие подразделения. «Коммерсант» в качестве примеров приводил отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск» в Петербурге, добровольческий отряд «Боотур» в Якутии, «Тигр» в Приморском крае.

К сентябрю прошлого года около 40 регионов сообщили о создании добровольческих формирований. В открытых источниках сообщалось, что общая численность отрядов — до 20 тыс. человек.

Разница в подходах

4 ноября прошлого года президент подписал закон, который давал бойцам-добровольцам статус военнослужащих.

На практике это должно выражаться в следующем: довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у военных-контрактников. На добровольцев и членов их семей распространяются социальные гарантии и компенсации, которые полагаются военнослужащим.

И вот на эту-то, третью, категорию почти год спустя после принятия закона группа Турчака предложила распространить те льготы, которые полагаются второй категории — контрактникам.

Между всеми категориями пока существует разница, которая воплощается в неодинаковых пакетах выплат и льгот, отмечает Гусар.

Разница в материальном стимулировании и льготах для этих двух категорий тоже заметная, уточняет собеседник ИА Регнум.

По словам Ефремова, мобилизованный или контрактник за тяжёлое ранение, которое привело к инвалидности, получает выплату по этому случаю вдвое большую, чем доброволец, подписавший контракт с частной организацией. Логика в том, что доброволец сделал свой выбор сам, а мобилизованный был отправлен в зону боевых действий по воле государства.

По оценке Ефремова, суммы выплат добровольцам, «скорее всего, меньше, чем у тех, кто подписал контракт с Минобороны».

«Также добровольцы, подписавшие контракт не с Минобороны, а с ЧВК, не получают президентские «подъёмные», которые платит государство. Опять же вопрос с бесплатным образованием. Помимо этого, у многих, кто пошёл добровольцем, есть проблемы со статусом ветерана», — рассказывает Ефремов. Но над тем, чтобы все получили ветеранский статус, сейчас работают, добавил собеседник.

При этом по доброй воле отправиться на СВО, именно заключив соглашение с Минобороны, удаётся далеко не всегда, указывает ветеран-доброволец. Зачастую приходится слышать отказ. В частности, у самого Ефремова, по его словам, после двух командировок была категория годности «В» (ограниченно годен к военной службе).

Когда Гусар выразил желание подписать контракт до конца боевых действий, ему отказали, указав именно на категорию годности. Это произошло до того тяжёлого ранения в рядах ЧВК, после которого он получил инвалидность.

«Обидно, конечно, когда на соседней койке в госпитале лежит мобилизованный и у него точно такое же ранение, — делится собеседник ИА Регнум. — Ему просто пришлось идти, и теперь он лежит в госпитале, у него точно такая же рана, а денег он получит в два раза больше».

Кроме того, у заключившего контракт с Минобороны есть бронь от увольнения с основного места работы, а период участия в СВО должен быть зачтён в страховом стаже в двойном размере.

Минимальное ежемесячное денежное довольствие рядового (не говоря уже о командире взвода или батальона) заметно превышает среднюю зарплату по Москве. Положены надбавки за выслугу лет. И это всё не облагается налогом. От которого, кстати, на срок действия контракта освобождены все члены семьи военнослужащего.

Получивший ранение, травму, контузию в зоне СВО получает разовую президентскую выплату (согласно указу № 98, вступившему в силу в марте 2022-го, это 3 млн рублей; в случае смерти — 5 млн). Отдельные особо крупные выплаты положены контрактнику и в связи с потерей боеспособности из-за ранения. Ещё большая сумма положена членам семьи в случае его гибели.

Поэтому уравнивание финансовых условий необходимо, уверен ветеран. Логику в этом аспекте необходимо менять, ведь разные категории защитников Отечества одинаково рискуют собственными здоровьем и жизнью.

К общему знаменателю

Сейчас происходит постепенный переход всех существующих в России частных военных и «внеармейских» добровольческих структур в непосредственное ведение Минобороны. Это продиктовано объективной потребностью страны в единых мощных вооружённых силах, не зависящих от поддержки на поле боя со стороны частных структур, подчеркнул в комментарии ИА Регнум сопредседатель Союза добровольцев России Сергей Бондаренко.

По оценке Бондаренко, процесс создания такой цельной армии — то есть перехода всех добровольцев на контракт с Минобороны — недалёк от завершения. «Думаю, процентов на 80–90 все приведены к этим условиям», — говорит он.

Общим знаменателем должен стать тот статус и те гарантии, которые сейчас имеют бойцы-контрактники, полагает Бондаренко.

Любой гражданин, который отправился на СВО (добровольно или по мобилизации), в перспективе станет полноправным контрактником, который не может быть хоть в какой-либо мере обделён. То есть речь именно о приведении всех защитников Отчизны к единым условиям, резюмирует сопредседатель Союза добровольцев.

Речь идёт не только о материальных потребностях, но и в том числе (а точнее — в первую очередь) о равных возможностях для лечения и реабилитации инвалидов и ветеранов СВО.

В клиники поступают бойцы с минно-взрывными травмами, которым нужно протезирование — причём требуются самые разные — как классические, так и инновационные, бионические, сказала ИА Регнум глава «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО), член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Участник СВО

Помощь потерявшим зрение и слух, нейрохирургические операции, лечение травм, требующих пластической хирургии — лишь часть перечня потребностей, в удовлетворении которых инвалиды и ветераны не должны делиться на первую, вторую и какие-либо еще категории.

Главное, как замечает Белехова, чтобы у прошедшего боевые действия раненого военнослужащего не поменялось качество жизни. А для этого необходима его полноценная социализация. Требующая активной помощи не только со стороны родных и близких, а от государства.

Снять двойную нагрузку

В упомянутом выше докладе президенту группа Турчака предложила ещё несколько новых льгот, которые должны распространяться и на военнослужащих ВС России, и на добровольцев.

Предлагается разрешить по доверенности оформлять регистрацию по месту жительства для участника СВО. Кроме того, есть предложение предоставлять внеочередную комплексную реабилитацию военного, получившего травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий.

Также предложено утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО при поездках в отпуск и на лечение: нередко в продаже остаются лишь билеты бизнес-класса, стоимость которых не возмещается, либо места без багажа.

Ранее, в начале ноября, рабочая группа внесла в Госдуму поправки о предоставлении преимущества участникам СВО и их детям при зачислении в техникумы и колледжи при одинаковом количестве набранных баллов и прочих уравнивающих обстоятельствах.

Наконец, но не в последнюю очередь, парламентарии из «группы по СВО» предложили дать родственникам тяжелораненых бойцов право брать отпуск на работе на весь период ухода за больными.

Это будет очень важным шагом в правильном направлении, соглашается ветеран-доброволец Владислав Ефремов.«Ведь помощь в уходе требуется, и серьёзная, — отмечает Гусар. — У меня супруга каждый день после работы, когда меня раненого привезли в Москву, ходила ко мне в палату, и это, понятное дело, двойная нагрузка. Инициатива по поводу отпуска — очень хорошая, это действительно здорово».