На северо-востоке Москвы на базе Госпиталя для ветеранов войн №3 начал работу Центр амбулаторной помощи участникам СВО. 31 октября его посетил московский мэр Сергей Собянин. Врачи военного госпиталя, которые сейчас помогают бойцам, вернувшимся с передовой, обладают огромным опытом лечения и реабилитации участников вооружённых конфликтов, подчеркнул столичный градоначальник.

Владимир Гердо/ТАСС

В день обращения участник СВО проходит базовый чекап — то есть комплексную проверку здоровья, сообщает агентство «Москва». По результатам чекап формируется индивидуальный план для каждого пациента.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

С военными, вернувшимися из зоны боевых действий, работает целая команда специалистов с врачом-реабилитологом во главе. В зависимости от проблем пациента, в команду могут входить специалисты — от ЛОР-врачей и кардиологов до эндокринологов, сосудистых хирургов и психологов.

«Эта бригада осматривает каждого пациента, у кого есть показания к реабилитации. Он может находиться в любом отделении госпиталя», — приводит «Комсомольская правда» слова доктора Баграма Мовсисяна, завотделением ранней реабилитации Госпиталя ветеранов войн

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

По словам Мовсисяна, много обращений к специалистам по военной хирургии и травматологии. Медики помогают бойцам, пережившим минно-взрывные травмы, «с поражением головного, спинного мозга, верхних или нижних конечностей». «Переломы, осколочные ранения, все виды боевой травмы», — перечислил врач.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Для выздоравливающих пациентов открыто отделение восстановительного лечения — здесь проводят физиотерапию, массаж, занятия по ЛФК. В этом же отделении работает зона водолечения с ваннами и бассейном, есть отделение гипербарической оксигенации — насыщения крови кислородом.

В тренажёрный зал «в рамках смены профиля пациентов» поступило новое оборудование, например, вертикализатор — аппарат, который позволяет принимать вертикальное положение пациенту, у которого отсутствует осевая функция нижних конечностей, сообщает «КП».

При необходимости масштабы центра помощи будут расширены, сообщил мэр Собянин. Он также добавил, что участники СВО могут посещать городские поликлиники. «Заканчивается программа реконструкции наших поликлиник. Половину этапа уже прошли. Меньше чем половина осталось. За три года все поликлиники будут готовы», — передаёт слова столичного руководителя агентство «Москва».