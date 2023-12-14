Москва, 14 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ доложило, что процедуры в отношении раненых в зоне спецоперации могут решаться в пунктах реабилитации, не нужно возвращаться в часть за документами. Об этом 14 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Эрик Романенко/ТАСС

«Что касается возвращения раненых в госпиталь, ситуация там поменялась. Всё можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации», — сказал Путин.

Он добавил, что в Минобороны сказали, что механизм наладили, но пообещал перепроверить обстановку.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября президент назвал поддержку российских солдат и членов их семей не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти. Путин подчеркнул, что ожидает от глав регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми. Он уточнил, что при принятии решений в этом вопросе нужно исходить из интересов людей и их потребностей, а также прикладывать все усилия для достижения целей комплексного развития регионов, а значит, и страны.