Вечером 9 декабря в полицию поступил звонок из службы скорой помощи: на одном из участков в деревне Зименки (поселение Сосенское в Новой Москве) немецкая овчарка напала на спящего младенца.

Иван Шилов ИА Регнум

33-летняя мать оставила своего трехмесячного сына около дома в коляске, сама же отлучилась на пару минут, забежав в дом. Когда вернулась, увидела, что её собака — которая гуляла по участку без поводка и намордника — уже терзала ребенка на снегу.

Мать успела оттащить овчарку и вызвала скорую помощь. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

У младенца диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга с кровоизлиянием. В настоящее время врачи оценивают состояние младенца как стабильное.

Столичный главк СК возбудил дело по двум статьям УК — «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«В самостоятельное плавание»

Горе в семье так же очевидно, как и халатность родителей, оставивших ребёнка наедине с собакой. Но за последнее время нередки случаи, когда чьи-то свободно гуляющие питомцы атаковали прохожих. Можно вспомнить инцидент, произошедший недавно — в ноябре — в ближнем Подмосковье.

В посёлке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе Подмосковья бультерьер напал на женщину с ребенком. Четырёхлетняя девочка гуляла на детской площадке с няней. Там выгуливали пса по кличке Войт. Собака была с хозяином, но без намордника и поводка.

Пёс бойцовой породы успел несколько раз укусить девочку, прежде чем его оттащили. Няня также получила несколько укусов. Девочку госпитализировали с рваными укушенными ранами и ссадинами лица. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Очень похожий инцидент, также с бойцовой собакой — стаффордширским терьером, произошёл в начале ноября у дома № 36 по Минской улице в Калуге. Пёс набросился на школьниц, которые пытались от него убежать. Одну девочку собака схватила за куртку и повалила на асфальт, после чего принялась кусать жертву. По счастью, оказавшийся поблизости таксист отогнал пса.

Стаффорд гулял на улице без хозяина и намордника. Хозяин, по словам местных жителей, постоянно отпускает собаку «в самостоятельное плавание», хотя недавно она уже покусала мальчика в соседнем дворе.

5 декабря в Бийске (Алтайский край) собака напала на 15-летнюю школьницу всего в двух минутах ходьбы от дома. Здесь также выручил проезжавший мимо автомобилист — он остановил машину, подбежал к собаке и отогнал её пинками. В местной прокуратуре сообщили, что при нападении присутствовала хозяйка животного.

Сообщения о нападении домашних питомцев «на самовыгуле» — то есть без ошейника, поводка и намордника — поступают нередко. И периодически в таких историях фигурируют обращения в полицию, которая, увы, вмешивается лишь тогда, когда инцидент произошёл.

Пример — сообщение ярославского портала 76.ru. О том, что в спальном районе Брагино два домашних пса гуляют сами по себе, в полицию сообщали до того, как собаки покусали 11-летнего мальчика.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в комментарии телеканалу «Звезда» говорил, что «у нас 40% всех нападений на человека — это нападение хозяйских животных на самовыгуле», не уточнив, впрочем, источник этих данных.

Роспотребнадзор приводит общие данные по обращениям к врачам из-за укусов собак: 228 тысяч за прошлый год и 211 тысяч за десять месяцев нынешнего. Но здесь, во-первых, речь идёт как о бродячих, так и о домашних псах, а во-вторых, не каждое нападение заканчивается обращением в травмопункт или больницу.

Не все опасные признаны опасными

По идее, с владельцев собак должны строго спрашивать за «нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан». В июне этого года вошли в силу разработанные правительством поправки в Административный кодекс.

По ним, если животное покусало человека — и в этом нет признаков уголовного преступления, то с обычного хозяина возьмут штраф до 30 тысяч рублей, с должностного лица — до 100 тысяч, с юрлица — до 200 тысяч рублей.

Но предупредительные меры — штрафы за выгул собак без поводка и намордника — в правительстве сочли избыточными. Исполнительная власть не поддержала законопроект на эту тему, который в Госдуму внесло заксобрание Петербурга.

Правда, ещё в 2019-м правительство утвердило список потенциально опасных собак, в который входят 12 пород, в том числе северокавказская овчарка, бразильский бульдог и питбульмастиф, а также их метисы (питбулей, стаффордов и немецких овчарок в списке нет).

В Совфеде считают, что список устарел и необходимо включить в него ротвейлеров, кавказских овчарок, доберманов, черных терьеров — и создать надзорную зоополицию.

Но, как бы то ни было, присутствие той или иной породы в списке не означает, что хозяин несёт ответственность за выгул «пёсика» без поводка. Формально запрет введён, но ответственности пока нет. На это обстоятельство в конце ноября обратил внимание депутат петербургского заксобрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Рябоконь — автор не поддержанного в правительстве законопроекта.

Пробел пытаются заполнить на региональном уровне. Например, законодательная дума хабаровского края приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается обязать выгуливать собак всех пород в намордниках. За нарушение — административное предупреждение или штраф.

Сейчас же «отсутствуют рычаги воздействия на недобросовестных владельцев», констатировала начальник управления ветеринарии в краевом правительстве Наталья Пылина, которая поддерживает инициативу.

Но это, как уже отмечалось, местное предложение. Единых штрафов за нарушение правил обращения с домашними животными пока нет. В каждом регионе устанавливают свои правила на основе федеральных законов.

В октябре, впрочем, стало известно, что в Госдуме на рассмотрении лежит законопроект, в котором уже предлагается ввести конкретные наказания — штрафы за выгул собак из утверждённого в 2019-м чёрного списка пород.

Защищаться от пса, договариваться с хозяином

«К несчастью, порода никак не влияет на агрессивность собаки, — заметила в беседе с ИА Регнум инструктор по дрессировке поисковых собак Варвара Терневая. — Влияет то, насколько владелец занимается воспитанием и дрессировкой животного. А у нас нет закона обязывающего владельца заниматься социализацией и воспитанием собаки».

По её мнению, выходом должен стать курс обязательной общей дрессировки для всех собак, а для их владельцев — курс подготовки к заведению крупного животного, «чтобы человек мог оценить свои силы и завести только ту собаку, с которой способен справиться».

Пока же приходится лишь принять к сведению рекомендации, как себя вести при нападении собаки.

«По возможности выставить руку лучевой костью вперёд или ногу, чтобы укус пришелся на конечности, а не на лицо или живот. Выставлять ту конечность, на которой больше одежды, чтобы смягчить удар», — рассказывает Терневая.

Если руки ноги голые, можно попробовать отвернуться и подставить спину. Укусы собаки больше похожи на удары и наиболее опасны для лица, шеи и живота», — сказала она.

Если договориться с владельцем не получилось и инцидент вышел за рамки случайного и закончился повреждениям, то желательно зафиксировать на видео хозяина и собаку, а далее обратиться в травмпункт для снятия укусов, а также сообщить о случившемся в полицию и на горячую линию РКФ (Российской кинологической федерации).