Москва, 10 декабря, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Новой Москве немецкая овчарка напала на спящего грудного ребёнка, после того как мать оставила коляску рядом с собакой и отошла. Об этом сообщил РЕН ТВ 10 декабря.

РИА Новости

По данным телеканала, мать грудничка оставила коляску рядом с собакой и отлучилась на некоторое время. Однако животное вытащило ребёнка из коляски и пыталось растерзать. Мать сразу же вернулась и оттащила собаку, вызвав скорую помощь. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела УВД по ТиНАО проводят проверку по факту получения телесных повреждений грудным ребенком 2023 года рождения», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в Бийске девочка-подросток пострадала в результате нападения собаки. Тогда животное напало на 15-летнююю школьницу, когда та шла по улице Севастопольской. В прокуратуре отметили, что при этом присутствовала владелица собаки. После нападения девочку доставили в больницу с укусами. Девочка жаловалась на боли в опухших от укусов руках.

До этого в подмосковном Одинцово гулявший во дворе бультерьер набросился на четырёхлетнюю девочку и её няню. Ребёнка он искусал за лицо, а женщине вцепился в руку. По факту нападения собаки возбуждено уголовное дело.

Перед этим, 11 ноября, в Калуге бойцовская собака напала на двух девочек. Пёс набросился на школьниц возле дома на Минской улице, они пытались от него убежать. Одну девочку собака повалила на асфальт и искусала. Агрессивное животное отогнал оказавшийся поблизости таксист. Тогда пострадавшим школьницам наложили швы.